Запретная магия и раса Соволюдей: Age of Wonders 4 получит одно из самых необычных дополнений серии в середине июня

Компания Paradox Interactive раскрыла подробности дополнения Secrets of the Archmages для Age of Wonders 4, и похоже, что фанатов фэнтезийной стратегии ждёт один из самых атмосферных DLC за всё время существования игры. Новое расширение выйдет уже 16 июня на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S и сосредоточится на запретной магии, древних тайнах и наследии могущественных Волшебных Королей Атлы.

Главной особенностью дополнения станут три новых сюжетных мира. Игрокам предстоит пройти через мрачные и необычные регионы Астрального моря: от путешествия ученика Мерлина до выживания в хаотичном аду Аз'Руун и спасения легендарного героя Хэма Бингера из владений фей. Судя по описанию, разработчики из Triumph Studios делают ставку не только на новые механики, но и на полноценные истории с яркой атмосферой — а именно этого многим не хватало базовой версии.

Дополнение также принесёт шесть новых магических фолиантов. Среди них — Фолиант Обжорства, позволяющий буквально пожирать врагов, Фолиант Ткача с армиями пауков и Фолиант Космоса, связанный с управлением самой реальностью. По описанию видно, что авторы явно решили сделать магию более безумной и экспериментальной, а не просто добавить очередные вариации заклинаний.

Но, пожалуй, самое обсуждаемое нововведение — новая раса Соволюдей. Мудрые антропоморфные совы выглядят как нечто среднее между классическим фэнтези и сказочной мистикой. На фоне привычных людей, эльфов и орков это действительно свежий ход, который отлично вписывается в странную и почти «магически психоделическую» атмосферу дополнения.

Кроме того, в игре появятся карманные измерения, новые заражённые зоны, уникальные существа, ездовые животные и даже новый интерфейс. Secrets of the Archmages выглядит как DLC, которое не просто добавляет контент, а пытается сделать мир Age of Wonders 4 более загадочным и непредсказуемым. И для стратегии, построенной на фантазии игрока, это, пожалуй, лучший комплимент.