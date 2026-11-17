Refugium Games назвала дату выхода Agefield High: Rock The School на Nintendo Switch 2. Комедийное приключение в открытом мире предлагает школьную жизнь начала двухтысячных, драки, дружбу и романтическую линию.
Игрокам предстоит провести последние месяцы перед выпуском в городке Эйджфилд: бунтовать вместе с друзьями, завоёвывать расположение девушки мечты и создавать собственную историю взросления.
Игра вдохновлена подростковыми комедиями эпохи и объединяет темы любви, дружбы и школьного непослушания.
На Nintendo Switch 2 Agefield High: Rock The School выйдет 7 декабря. На ПК в Steam игра уже доступна.
Респект за то, что не побоялись конкуренции с гта
PC-версия уже почти два месяца не получает обновления и исправления.
Полнностью провалившийся проект с отрицательным рейтингом в стииме, выходит на консолях. Ну ок...
Бля, ну земля бетоном тем кто купит этот нейрослоп на консолях