Refugium Games назвала дату выхода Agefield High: Rock The School на Nintendo Switch 2. Комедийное приключение в открытом мире предлагает школьную жизнь начала двухтысячных, драки, дружбу и романтическую линию.

Игрокам предстоит провести последние месяцы перед выпуском в городке Эйджфилд: бунтовать вместе с друзьями, завоёвывать расположение девушки мечты и создавать собственную историю взросления.

Игра вдохновлена подростковыми комедиями эпохи и объединяет темы любви, дружбы и школьного непослушания.

На Nintendo Switch 2 Agefield High: Rock The School выйдет 7 декабря. На ПК в Steam игра уже доступна.