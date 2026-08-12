Agefield High: Rock the School предлагает бюджетную версию Bully с уроками, драками и маленьким открытым миром

Вышла Agefield High: Rock the School — приключенческая игра о школьной жизни в духе Bully. Действие разворачивается в начале 2000-х годов в городе Эйджфилд, где главному герою осталось провести в школе всего три месяца. За это время ему предстоит совмещать учебу, развлечения, отношения и всевозможные нарушения школьных правил.

В игре действует система времени и расписания: по будним дням необходимо посещать уроки, а хорошие оценки позволяют зарабатывать карманные деньги. Впрочем, можно выбрать и другой путь — прогуливать занятия и получать деньги за выполнение побочных заданий.

Сам Эйджфилд представляет собой небольшой открытый мир с кампусом старшей школы, двумя районами, городским центром и сельской местностью. Между заданиями здесь можно исследовать окрестности, покупать одежду, велосипеды, аксессуары и другие предметы, а за особенно серьезные нарушения придется скрываться от учителей и полиции.

Основная история рассчитана примерно на 8–10 часов и включает 32 задания и две разные концовки. Дополнительно доступны 15 побочных заданий. Учебная часть представлена пятью видами занятий: английским языком, математикой, географией, немецким языком и музыкой.

Отдельное место занимают магазины, где можно приобрести новые прически, татуировки, журналы для взрослых и другие предметы. Таким образом, Agefield High: Rock the School делает ставку на знакомую формулу школьного приключения, сочетая учебу с исследованием города и возможностью регулярно нарушать установленные правила.