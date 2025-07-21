"Это порно-пародия Bully?": пользователи с юмором встретили анонс школьного приключения Agefield High: Rock the School

На шоу Secret Sauce Showcase 2025 состоялся дебютный трейлер Agefield High: Rock the School — игры от Refugium Games, которая явно черпает вдохновение из культового Bully. Действие разворачивается в начале 2000-х — эпохе «Американского пирога», в открытом мире старшей школы города Эйджфилд.
Вы играете за новичка Сэма, который вместе с друзьями Кейлом и Акселем собирается «раскачать всю школу» за последние три месяца учебы. В игре обещаны сложная система времени и обучения, побочные задания, возможность покупать одежду и многое другое.
Однако реакция аудитории оказалась неоднозначной. Многие пользователи в соцсетях встретили анонс с юмором, назвав трейлер «порнопародией на Bully». Некоторые комментаторы выразили недоумение: «Ты хочешь сказать, что кто-то увидел это и подумал: "О, да, мы готовы показать игру"?»
Критики и фанаты оригинального Bully отмечают, что Agefield High пытается скопировать атмосферу и геймплей, но выглядит очень похоже на многочисленные игры для взрослых в Steam. При этом многие все же проявляют интерес к обещанной авторами открытой школьной среде с системой времени и обучением, а также к сюжету с несколькими концовками.
Refugium Games заявляет, что игра выйдет на PC через Steam в начале 2026 года, и у поклонников ещё есть время дождаться более полного представления проекта.
порно-пародия
Да вроде не игра для взрослых. С чего взяли?
Да чтож мимика такая всрaтая, не ужели мета хьюмен это так сложно.
Метахуман сложно в порно, особенно пародию.
Это еще цветочки, по сравнению с Slave Pageant, вот где настоящий школьный беспредел
Ну реально же, только мамко*бство и сиськи спасут эту игру. Но если они на серьезных щщах будут делать подобие булли, то на это никто и не взглянет.
Типа мы в своё время в реальной школе не научились? Звучит как Радмир/градмобайл и иже с ними где за свое реальное время ты можешь собирать мусор за виртуальные 500р 🤣 // Kотаро Фума
Поддерживаю. Почему InZOI можно, а им нельзя?
Идея хорошая но.....
Не ну если бы это реально была бы порно пародия, то почему нет? пусть люди радуются, тут не просто наяривать, еще и втянуться в геймплей можно, а то есть похожий продукт DIK называется, то там тупо все статично (ну кроме порева и то уже на сегодня она откровенно деревяно устаревшее выглядит)
П0рн0м0д0делЬI, готовьтесь.