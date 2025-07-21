"Это порно-пародия Bully?": пользователи с юмором встретили анонс школьного приключения Agefield High: Rock the School

На шоу Secret Sauce Showcase 2025 состоялся дебютный трейлер Agefield High: Rock the School — игры от Refugium Games, которая явно черпает вдохновение из культового Bully. Действие разворачивается в начале 2000-х — эпохе «Американского пирога», в открытом мире старшей школы города Эйджфилд.

Вы играете за новичка Сэма, который вместе с друзьями Кейлом и Акселем собирается «раскачать всю школу» за последние три месяца учебы. В игре обещаны сложная система времени и обучения, побочные задания, возможность покупать одежду и многое другое.

Однако реакция аудитории оказалась неоднозначной. Многие пользователи в соцсетях встретили анонс с юмором, назвав трейлер «порнопародией на Bully». Некоторые комментаторы выразили недоумение: «Ты хочешь сказать, что кто-то увидел это и подумал: "О, да, мы готовы показать игру"?»

Критики и фанаты оригинального Bully отмечают, что Agefield High пытается скопировать атмосферу и геймплей, но выглядит очень похоже на многочисленные игры для взрослых в Steam. При этом многие все же проявляют интерес к обещанной авторами открытой школьной среде с системой времени и обучением, а также к сюжету с несколькими концовками.

Refugium Games заявляет, что игра выйдет на PC через Steam в начале 2026 года, и у поклонников ещё есть время дождаться более полного представления проекта.