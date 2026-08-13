Худшая игра года? Игроки и критики разгромили школьную песочницу Agefield High: Rock the School

Релиз долгожданного симулятора школьной жизни Agefield High: Rock the School, который позиционировался как духовный наследник Bully, обернулся полным фиаско. На момент публикации материала средний балл игры на Metacritic едва дотягивает до 35 из 100, а в Steam рейтинг опустился до плачевных 30% положительных отзывов. Крупные профильные издания безжалостно разносят детище разработчиков, называя его одной из главных разочарований года.

Главная претензия профессиональных рецензентов - впустую потраченный потенциал. Студия открыто вдохновлялась культовой Bully от Rockstar, но в итоге не смогла предложить даже половину той глубины и проработки, что были в игре двадцатилетней давности. Как пишет Everyeye.it (50/100):

Agefield High: Rock the School имеет очень мало общего с любимой классикой. Единственные положительные моменты - это легкая комедийная атмосфера и отсутствие критических вылетов, но и это лишь жалкое утешение, которое едва спасает игру от полного провала.

Корреспондент Gaming Nexus (40/100) был еще более категоричен:

Трудно придумать критерий, по которому Agefield High не провалила бы экзамен. От бездушных моделей персонажей, похожих на секс-роботов, до унылой панк-музыки - всё в этой игре кричит "НЕТ". Сломанные миссии, сломанная механика, сломанная графика и одно из худших технических исполнений, которые я когда-либо видел.

Авторы The Wand Report (30/100) и Gamer Social Club (20/100) вторили коллегам, назвав геймплей "сырым", а оптимизацию - "техногенной катастрофой", которой требуется еще как минимум несколько семестров в "исправительном классе" разработчиков.

Однако самые уничтожающие отзывы приходят от обычных игроков. Отзывы в Steam пестрят гневными сообщениями. Пользователи жалуются на дикие просадки FPS, ужасную физику, застревание в текстурах и "деревянное" управление. Многие столкнулись с тем, что игра зависает намертво еще в прологе, а сохранения просто не работают или выбрасывают героя в родную спальню, где бы он ни сохранился.

Игроки отмечают, что школа и город кажутся вымершими. В отличие от Bully, где ученики жили своей жизнью, здесь NPC - просто манекены. Юмор, построенный на пошлых шутках про секс, у местной аудитории вызывает не смех, а "испанский стыд". Особо возмутил фанатов выбор школьных предметов: разработчики почему-то добавили немецкий язык, но забыли про естественные науки, где можно было бы устроить веселые эксперименты.

Вторая волна гнева вызвана ценой. На момент выхода игра стоит около 29 долларов/1100 рублей (со скидкой 10%), что, по мнению игроков, непозволительно дорого для "альфа-версии с кучей ошибок".

В итоге Agefield High: Rock the School получает звание одного из самых провальных релизов года. Поклонники жанра уже окрестили ее пустышкой, которая не стоит ни потраченного времени, ни денег. Остается надеяться, что разработчики прислушаются к критике, пока их проект полностью не забросили.