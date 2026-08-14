Разработчики Agefield High: Rock the School "не спали всю ночь", чтобы выпустить первый патч

Релиз Agefield High: Rock the School выдался напряженным - игроки столкнулись с обилием технических недочетов и ужасной оптимизацией, которые мешали комфортному прохождению. Разработчики оперативно отреагировали на ситуацию и уже выпустили первый патч. По словам создателей, они провели бессонную ночь, чтобы исправить самые критичные проблемы:

Снижена сложность музыкальных мини-игр - теперь прохождение этих этапов не вызовет затруднений.

Исправлено множество мелких технические проблем, о которых сообщали игроки.

Выход первого патча немного улучшил ситуацию - количество положительных отзывов в Steam выросло на 2%. Это не первый запланированный патч для игры - разработчики сообщили, что в ближайшие недели планируют поддерживать игру другими обновлениями.

Действие Agefield High: Rock the School происходит в маленьком городке Эйджфилд в 2002 году. Игрок управляет Сэмом Тейтумом - новым учеником старшей школы, у которого осталось всего несколько месяцев до выпускного. Вместе с новыми друзьями Кейлом и Акселем он решает "раскачать школу" и войти в историю как легенда: устраивать розыгрыши, ходить на вечеринки, флиртовать, зарабатывать репутацию и, конечно, покорить сердце девушки мечты.