Разработчики Agefield High: Rock the School "не спали всю ночь", чтобы выпустить первый патч

Релиз Agefield High: Rock the School выдался напряженным - игроки столкнулись с обилием технических недочетов и ужасной оптимизацией, которые мешали комфортному прохождению. Разработчики оперативно отреагировали на ситуацию и уже выпустили первый патч. По словам создателей, они провели бессонную ночь, чтобы исправить самые критичные проблемы:
- Снижена сложность музыкальных мини-игр - теперь прохождение этих этапов не вызовет затруднений.
- Исправлено множество мелких технические проблем, о которых сообщали игроки.
Выход первого патча немного улучшил ситуацию - количество положительных отзывов в Steam выросло на 2%. Это не первый запланированный патч для игры - разработчики сообщили, что в ближайшие недели планируют поддерживать игру другими обновлениями.
Действие Agefield High: Rock the School происходит в маленьком городке Эйджфилд в 2002 году. Игрок управляет Сэмом Тейтумом - новым учеником старшей школы, у которого осталось всего несколько месяцев до выпускного. Вместе с новыми друзьями Кейлом и Акселем он решает "раскачать школу" и войти в историю как легенда: устраивать розыгрыши, ходить на вечеринки, флиртовать, зарабатывать репутацию и, конечно, покорить сердце девушки мечты.
Бедняжки какие аж всю ночь не спали старались собственные 6лять косяки исправляли аяяй пожалейте этих рукоджобов несчастных самоотверженных.
Индипозорище
А я вчера весь день не какал. Только сегодня с утра сходил, и то только после чашки кофе. ☕️
«Ты похоже забыл….. как какать, как какать?»
Всю ночь? 6 часов делали патч.