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Agefield High: Rock the School 12.08.2026
Экшен, Адвенчура, Инди, От третьего лица, Открытый мир
5.6 47 оценок

Разработчики Agefield High: Rock the School "не спали всю ночь", чтобы выпустить первый патч

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Релиз Agefield High: Rock the School выдался напряженным - игроки столкнулись с обилием технических недочетов и ужасной оптимизацией, которые мешали комфортному прохождению. Разработчики оперативно отреагировали на ситуацию и уже выпустили первый патч. По словам создателей, они провели бессонную ночь, чтобы исправить самые критичные проблемы:

  • Снижена сложность музыкальных мини-игр - теперь прохождение этих этапов не вызовет затруднений.
  • Исправлено множество мелких технические проблем, о которых сообщали игроки.

Выход первого патча немного улучшил ситуацию - количество положительных отзывов в Steam выросло на 2%. Это не первый запланированный патч для игры - разработчики сообщили, что в ближайшие недели планируют поддерживать игру другими обновлениями.

Действие Agefield High: Rock the School происходит в маленьком городке Эйджфилд в 2002 году. Игрок управляет Сэмом Тейтумом - новым учеником старшей школы, у которого осталось всего несколько месяцев до выпускного. Вместе с новыми друзьями Кейлом и Акселем он решает "раскачать школу" и войти в историю как легенда: устраивать розыгрыши, ходить на вечеринки, флиртовать, зарабатывать репутацию и, конечно, покорить сердце девушки мечты.

ПК 5 Обновления 1
5
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Niт6iтЛиsт4n

Бедняжки какие аж всю ночь не спали старались собственные 6лять косяки исправляли аяяй пожалейте этих рукоджобов несчастных самоотверженных.

Индипозорище

6
Рикочико

А я вчера весь день не какал. Только сегодня с утра сходил, и то только после чашки кофе. ☕️

«Ты похоже забыл….. как какать, как какать?»

1
ZAUSA

Всю ночь? 6 часов делали патч.