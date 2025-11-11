Снова в школу: вышел сюжетный трейлер Agefield High: Rock the School - игры в духе Bully и Американского Пирога

Студия Refugium Games выпустила новый сюжетный трейлер своей готовящейся игры Agefield High: Rock the School, предлагая игрокам глубже погрузиться в повествование о взрослении, пропитанное духом подросткового бунтарства. Вдохновленная Bully и дерзкими подростковыми комедиями в стиле "Американского Пирога", игра обещает ностальгическое путешествие в прошлое.

Действие игры разворачивается в 2002 году. Игроки берут на себя роль Сэма Татума, новичка в городе, который вместе с друзьями решает, что не покинет школу в статусе неудачников. Приближающийся выпускной и груз ожиданий со стороны взрослых заставляют их пойти против системы. Герои отбрасывают осторожность и бросают вызов каждому школьному правилу, чтобы оставить свой след. На их пути встанут властные родители, странные учителя и самодовольные соперники, но Сэм и его команда готовы дать отпор, устроить хаос и "взорвать" последние месяцы школы на своих условиях.

Ключевые особенности Agefield High: Rock the School:

Кинематографичный геймплей: Пройдите через серию миссий с разветвленной структурой сюжета и несколькими концовками.

Пройдите через серию миссий с разветвленной структурой сюжета и несколькими концовками. Живая школа: Посещайте (или прогуливайте) пять различных типов уроков: английский, математика, география, музыка и немецкий.

Посещайте (или прогуливайте) пять различных типов уроков: английский, математика, география, музыка и немецкий. Исследуйте маленький городок: От велосипедных магазинов до тату-салонов - мир Эйджфилда наполнен кучей интересных мест.

От велосипедных магазинов до тату-салонов - мир Эйджфилда наполнен кучей интересных мест. Подработки и мини-игры: Выполняйте побочные миссии и участвуйте в различных активностях, таких как розыгрыши по телефону или стрижка газонов, чтобы заработать деньги и открывать новые предметы.

Выполняйте побочные миссии и участвуйте в различных активностях, таких как розыгрыши по телефону или стрижка газонов, чтобы заработать деньги и открывать новые предметы. Кастомизация: Покупайте одежду, аксессуары, велосипеды, прически и многое другое, чтобы создать свой стиль и выделиться в школьных коридорах.

Покупайте одежду, аксессуары, велосипеды, прически и многое другое, чтобы создать свой стиль и выделиться в школьных коридорах. Аутентичные нулевые: Поп-панк саундтрек, весенняя атмосфера и яркая цветовая палитра создают настроение, такое же громкое и бунтарское, как и в подростковые годы.

Выход игры на ПК (в Steam) запланирован на 2 квартал 2026 года.