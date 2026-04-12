Вышел новый геймплейный трейлер Agefield High: Rock the School - школьной песочницы в стиле Bully

Студия Refugium Games представила новый геймплейный трейлер своей игры Agefield High: Rock the School. Проект, который многие уже успели окрестить духовным наследником культовой Bully, переносит игроков в эпоху 2000-ых - с соответствующей атмосферой, музыкой и стилистикой.

Главный герой - Сэм, новый ученик, который вместе с друзьями Кейлом и Акселем решил "взорвать" школу и стать легендами Agefield High. Их главная цель - устроить самый эпичный пром, завоевать девушку и оставить след в истории школы.

Днем игрокам предстоит жить по школьному расписанию: уроки английского, математики, географии, немецкого и музыки. Можно прогуливать, но придется прятаться от учителей и властей в городе. После уроков начинаются основные приключения: 32 сюжетные миссии и 15 мини-заданий. В них герои будут впечатлять девушек, драться с задирами и даже сатанистами, зарабатывать деньги сомнительными способами (например, перепродавая журналы) и исследовать открытый мир.

Трейлер подчеркивает: это история о дружбе, первой любви и легком бунтарстве. Релиз Agefield High: Rock the School запланирован на лето 2026 года для PC (Steam).