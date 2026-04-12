ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Agefield High: Rock the School 2-й квартал 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Инди, От третьего лица, Открытый мир
6.1 24 оценки

Вышел новый геймплейный трейлер Agefield High: Rock the School - школьной песочницы в стиле Bully

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия Refugium Games представила новый геймплейный трейлер своей игры Agefield High: Rock the School. Проект, который многие уже успели окрестить духовным наследником культовой Bully, переносит игроков в эпоху 2000-ых - с соответствующей атмосферой, музыкой и стилистикой.

Главный герой - Сэм, новый ученик, который вместе с друзьями Кейлом и Акселем решил "взорвать" школу и стать легендами Agefield High. Их главная цель - устроить самый эпичный пром, завоевать девушку и оставить след в истории школы.

Днем игрокам предстоит жить по школьному расписанию: уроки английского, математики, географии, немецкого и музыки. Можно прогуливать, но придется прятаться от учителей и властей в городе. После уроков начинаются основные приключения: 32 сюжетные миссии и 15 мини-заданий. В них герои будут впечатлять девушек, драться с задирами и даже сатанистами, зарабатывать деньги сомнительными способами (например, перепродавая журналы) и исследовать открытый мир.

Трейлер подчеркивает: это история о дружбе, первой любви и легком бунтарстве. Релиз Agefield High: Rock the School запланирован на лето 2026 года для PC (Steam).

ПК Трейлеры
16
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Giggity

Анимации получше бы , а то очень деревянные

3
DemandingRufus

Графика, цветовая палитра, анимации, боевка- всё очень плохо. А еще клоны и типичная красотка. Противники получают тяжелыми предметами по башке, но им норм, реализм! Ноль взрослого контента.

2
potter790

Весьма неудачная идея. С того кону 20 лет прошло, и сейчас таких песочниц в визуалках пруд пруди.. только ещё с иньцестаме с мамками , школьными училками, и прочим прилагающимся. На их фоне просто потонет ни разу не всплыв. )))

2
Night Driving Avenger

За попытку респект, но честно говоря, после просмотра ролика мне захотелось переиграть Bully, чем играть в это. Анимации и модельки неприятные

2
Wokedead

Буду ждать выхода, потенциально интересный проект будет. Косяки могут и потом патчами исправить.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ