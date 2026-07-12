Вышел новый трейлер и объявлена дата релиза Agefield High: Rock the School - школьной песочницы в духе Bully

Студия Refugium Games официально объявила дату выхода своего нового проекта - Agefield High: Rock the School. Игра, которую уже успели сравнить с культовой Bully от Rockstar, поступит в продажу уже 12 августа 2026 года. В честь этого события разработчики также представили свежий сюжетный трейлер, демонстрирующий геймплей и атмосферу игры.

Действие Agefield High: Rock the School разворачивается в начале 2000-х годов. Игроки возьмут на себя роль Сэма, новичка в небольшом городе Эйджфилд, которому вместе с друзьями предстоит осуществить дерзкий план "Rock the School", чтобы оставить свой след в истории школы.

Разработчики обещают игрокам открытый мир с возможностью исследовать кампус, жилые районы и центр города. В игре будет реализована симуляция школьной жизни с возможностью посещать уроки (английский, математика, география, музыка и немецкий) или прогуливать их. Помимо основной сюжетной линии, игроков ждут различные мини-игры и подработки, например, стрижка газонов, чтобы заработать карманные деньги на одежду и велосипеды. Визуальный стиль игры выдержан в яркой поп-панк эстетике начала нулевых, что должно вызвать ностальгию у старших игроков.