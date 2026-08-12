Студия Refugium Games опубликовала релизный трейлер своего школьного экшена Agefield High: Rock the School, релиз которого состоится сегодня вечером, в 19:00 по Московскому времени. Игра позиционируется разработчиками как веселое комедийное приключение в духе Bully и легендарных комедий франшизы "Американский Пирог".
Действие происходит в маленьком городке Эйджфилд в 2002 году. Игрок управляет Сэмом Тейтумом - новым учеником старшей школы, у которого осталось всего несколько месяцев до выпускного. Вместе с новыми друзьями Кейлом и Акселем он решает "раскачать школу" и войти в историю как легенда: устраивать розыгрыши, ходить на вечеринки, флиртовать, зарабатывать репутацию и, конечно, покорить сердце девушки мечты. Стоимость игры в российском регионе составит 1100 рублей.
Вышел релизный трейлер школьного экшена Agefield High: Rock the School - игра выходит сегодня
Студия Refugium Games опубликовала релизный трейлер своего школьного экшена Agefield High: Rock the School, релиз которого состоится сегодня вечером, в 19:00 по Московскому времени. Игра позиционируется разработчиками как веселое комедийное приключение в духе Bully и легендарных комедий франшизы "Американский Пирог".
Меня крайне сильно смущают её рекомендованные системные требования...
Анимации забавные, конечно. Но ладно, главное чтоб интересная была )
Если будет прикольная то можно и купить