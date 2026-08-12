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Agefield High: Rock the School 12.08.2026
Экшен, Адвенчура, Инди, От третьего лица, Открытый мир
5.9 38 оценок

Вышел релизный трейлер школьного экшена Agefield High: Rock the School - игра выходит сегодня

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Студия Refugium Games опубликовала релизный трейлер своего школьного экшена Agefield High: Rock the School, релиз которого состоится сегодня вечером, в 19:00 по Московскому времени. Игра позиционируется разработчиками как веселое комедийное приключение в духе Bully и легендарных комедий франшизы "Американский Пирог".

Действие происходит в маленьком городке Эйджфилд в 2002 году. Игрок управляет Сэмом Тейтумом - новым учеником старшей школы, у которого осталось всего несколько месяцев до выпускного. Вместе с новыми друзьями Кейлом и Акселем он решает "раскачать школу" и войти в историю как легенда: устраивать розыгрыши, ходить на вечеринки, флиртовать, зарабатывать репутацию и, конечно, покорить сердце девушки мечты. Стоимость игры в российском регионе составит 1100 рублей.

Трейлеры 5
9
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Лев Левин

Меня крайне сильно смущают её рекомендованные системные требования...

3
Cheloni

Анимации забавные, конечно. Но ладно, главное чтоб интересная была )

Snake2105

Если будет прикольная то можно и купить