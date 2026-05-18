В сети обнаружили кастинг актеров для отмененной игры Agent от Rockstar, раскрывающий участие голливудской звезды

Прошло почти 20 лет с момента первоначального анонса амбициозного шпионского экшена Agent от Rockstar Games, который так и не увидел свет. Игра, планировавшаяся как эксклюзив для PlayStation 3 в антураже Холодной войны, навсегда исчезла, однако ее наследие продолжает интриговать сообщество датамайнеров и фанатов по сей день.

На портале Reddit пользователь под ником edward1650 опубликовал любопытные итоги своего давнего журналистского расследования. По словам энтузиаста, год назад во время сбора материалов о невыпущенной игре, он наткнулся на редкую статью от июня 2016 года. В ней утверждалось, что американская актриса Эмбет Дэвидц проходила прослушивание и даже должна была исполнить роль героини по имени Пенни в неком проекте Agent от Rockstar. Тогда он посчитал это странной случайностью, пока не набрел на другую интересную деталь.

В октябре 2017 года ныне заброшенный аккаунт на форуме r/RockstarGames загрузил файл с полным текстовым документом внутреннего кастинг-листа студии. Изучив документ сейчас выяснилось, что одной из женских персонажей в файле действительно значилась героиня с кодовым именем «Пенни Моффат. Эта фамилия имеет прямое отношение к студии Rockstar — Моффат была девичьей фамилией актрисы Джеральдин Моффат, которая является родной матерью братьев Дэна и Сэма Хаузеров. Карьера матери Хаузеров пришлась как раз на эпоху 60-х годов, во время которых по лору и должна была развернуться шпионская война игры Agent, что объясняет наличие своеобразной "пасхалки".

Анализ текста убеждает фанатов, что файл не фальшивка. Инсайдеры сравнивают стилистику: описания героев предельно скупые и используют шифры в документации. Точно такая же система поиска и шифрования каста применялась компанией во времена секретного кастинга актеров для GTA 5 в 2010 году. Согласно текстовому листу Agent, полноценной записи реплик на тот момент успели удостоиться всего два персонажа: упомянутая шпионка Пенни и некий высокопоставленный злодей под именем Генералиссимус.

Существовал ли шпионский проект к моменту 2017 года хотя бы на ранней бумажной фазе, пока остальная студия заканчивала Red Dead Redemption 2 — сказать трудно.