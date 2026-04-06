ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Agent игра отменена
Экшен
7.3 112 оценок

В утекших исходниках GTA 5 нашли модель главного героя из отмененной Agent от Rockstar

AceTheKing AceTheKing

Пользователь XanaBax провел детальное исследование персонажей из слитых исходных кодов Grand Theft Auto 5. Среди множества моделей NPC он обнаружил одну, которая с высокой вероятностью принадлежит главному герою так и не вышедшего проекта Rockstar Games - Agent.

Вот на чем основаны его выводы:

  • В иерархии узлов модели главный узел назван "player" (игрок), что характерно для протагониста, а не для случайного прохожего.
  • Эта же модель с другими текстурами встречается в портфолио бывшего художника по окружению студии за 2011 год.
  • Некоторые части модели (обувь и штаны) взяты или переработаны из модели Нико Беллича - главного героя GTA IV.
  • Модель лежит в папке с кодовым названием "Jimmy" - именно так изначально называлась игра Agent. При этом сам персонаж никогда не появлялся ни в одной из частей GTA.

Agent была анонсировала в 2009 году как эксклюзив для PS3, но игра так и не вышла.

Слухи
3
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий