Agent 64: Spies Never Die выйдет 11 августа спустя пять лет разработки

Разработчик Replicant D6 объявил, что ретро-шутер Agent 64: Spies Never Die, вдохновленный культовой GoldenEye 007 для Nintendo 64, выйдет 11 августа.

Игра была впервые представлена на PC Gaming Show 2022, однако ее релиз несколько раз откладывался. По словам автора проекта, разработка заняла более пяти с половиной лет, и теперь игра наконец готова к запуску.

За время создания Agent 64 получила ряд новых функций. Изначально проект задумывался как одиночный шутер, но позже разработчик добавил поддержку локального мультиплеера с разделенным экраном, а затем анонсировал и онлайн-режим. При этом основной упор по-прежнему сделан на сюжетную кампанию.

Кроме того, бесплатная демоверсия Agent 64 останется доступна в Steam до 9 августа. Она включает первые две миссии и позволит ознакомиться с игрой незадолго до релиза.