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Agent 64: Spies Never Die 2023 г.
6.5 4 оценки

Представлен новый геймплейный трейлер ретро-шутера Agent 64: Spies Never Die

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butcher69
Новости

Компания Replicant D6 выпустила новый геймплейный трейлер игры Agent 64: Spies Never Die, ретро-шутера, созданного по мотивам игры GoldenEye 007 на Nintendo 64.

Agent 64: Spies Never Die призвана передать суть консольных шутеров 90-х годов. Игрокам предстоит отправиться в захватывающее путешествие, связанное со шпионажем и боевыми действиями, решая различные задачи и сражаясь с "современным 64-битным искусственным интеллектом противника".

Для всех, кто любил игру GoldenEye 007, это просто воплощение мечты. Это именно то, что вы ожидаете от сиквела GoldenEye 007 для N64. И, как и подобает Nintendo 64, игра поддерживает многопользовательский deathmatch для четырех игроков.

ПК-геймеры также могут загрузить демоверсию игры из Steam. В общем, попробуйте.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alex40001

не то выпустили +5 должно быть и рейтинг r-18 и герой другой да и название тоже другое

0
Satty
0
Сергей8725

Я ее так и не успел малым пройти в компьютерном клубе((

0
Wolfenstein

одно копро ретро везде в стыме помойном

-2