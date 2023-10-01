Представлен новый геймплейный трейлер ретро-шутера Agent 64: Spies Never Die

Джон Уолтер — бывший секретный агент под кодовым именем 64. Он думал, что его служба закончилась, но он ошибался. Ему снова необходимо спасти мир от угрозы.

В Agent 64: Spies Never Die вы окажетесь в разных уголках планеты, где вам предстоит выполнить опасные миссии. Вы будете взламывать компьютеры, красть секретные документы, освобождать заложников и многое другое. Во время выполнения этих миссий на вашем пути будут стоять хорошо обученные и вооружённые противники, для борьбы с которыми вы будете использовать разнообразное оружие и гаджеты.