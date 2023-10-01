Представлен новый геймплейный трейлер ретро-шутера Agent 64: Spies Never Die

Компания Replicant D6 выпустила новый геймплейный трейлер игры Agent 64: Spies Never Die, ретро-шутера, созданного по мотивам игры GoldenEye 007 на Nintendo 64.
Agent 64: Spies Never Die призвана передать суть консольных шутеров 90-х годов. Игрокам предстоит отправиться в захватывающее путешествие, связанное со шпионажем и боевыми действиями, решая различные задачи и сражаясь с "современным 64-битным искусственным интеллектом противника".
Для всех, кто любил игру GoldenEye 007, это просто воплощение мечты. Это именно то, что вы ожидаете от сиквела GoldenEye 007 для N64. И, как и подобает Nintendo 64, игра поддерживает многопользовательский deathmatch для четырех игроков.
ПК-геймеры также могут загрузить демоверсию игры из Steam. В общем, попробуйте.
не то выпустили +5 должно быть и рейтинг r-18 и герой другой да и название тоже другое
Я ее так и не успел малым пройти в компьютерном клубе((
одно копро ретро везде в стыме помойном