Состоялся релиз шпионского ретро-шутера Agent 64: Spies Never Die в стиле GoldenEye 007

На PC в сервисе Steam состоялся официальный релиз шпионского шутера от первого лица Agent 64: Spies Never Die от независимого разработчика Replicant D6. Проект представляет собой прямое признание в любви классическим консольным шутерам эпохи Nintendo 64 конца 1990-х годов и вдохновлен культовой GoldenEye 007.

Созданием проекта занимался разработчик-одиночка, потративший на производство внушительное количество времени. Как отметил автор из Replicant D6, игра стала самым крупным проектом в его жизни, а непрерывная работа над ней продолжалась более 5.5 лет.

Сюжетная кампания предлагает игрокам пройти 14 масштабных миссий в роли секретного агента Джона Уолтера, пытающегося остановить своего заклятого врага Доминика Палпа. По ходу истории главный герой побывает на множестве локаций, включая современные небоскребы, ночные клубы, музеи, древние катакомбы и заснеженные военные базы.

Каждое задание построено как изолированный уровень с уникальным набором целей, среди которых взлом компьютерных терминалов, кража секретных чертежей и освобождение заложников. Прохождение доступно на 3 уровнях сложности, причем выбор более высокой сложности не только увеличивает урон врагов, но и добавляет новые обязательные задачи вместе с дополнительными участками локаций.

Пройти сюжетный режим можно в одиночку или в кооперативе с друзьями. За выполнение специальных испытаний и прохождение уровней на скорость открывается режим Парадокс, содержащий свыше 70 разнообразных модификаторов и читов. Игроки могут включить режим с увеличенными головами персонажей, обезоруживание противников в ближнем бою, бесконечный запас патронов или замедление вражеских пуль.

Мультиплеерная арена предлагает как локальный сплит-скрин, так и сетевые бои до 8 человек с возможностью добавления 8 ботов. В распоряжении игроков находятся классический бой насмерть, режим удержания дипломата и захват контрольных точек. Внимания заслуживает тот факт, что для защиты сетевого режима разработчик внедрил античит Easy Anti-Cheat, функционирующий на уровне ядра операционной системы.

Приобрести Agent 64: Spies Never Die в Steam можно со стартовой скидкой 11% за 821.95 руб., которая действует до 25 августа 2026 года, после чего ценник составит 923.95 руб. В игре полностью отсутствует перевод на русский язык, а в обозримом будущем автор обещает добавить полноценную поддержку пользовательских карт и модификаций через Steam Workshop.