Новая игра от создателей "Сира Бранте" - мрачная RPG Agent of Strange о борьбе с культом в Европе

Студия Sever, известная по культовой The Life and Suffering of Sir Brante, анонсировала свой новый проект — Agent of Strange, шпионский RPG-триллер с элементами оккультизма. Игрокам предстоит спасти изолированный восточноевропейский городок от власти зловещей династии Траум, члены которой, по сюжету, вернулись из-за некой Красной двери — и больше не были прежними.

В роли агента загадочной организации, игрок сможет настроить пол, внешность, биографию и даже внутренний кодекс героя. Доступны различные архетипы: от солдата и преступника до мистика и зловещего чужака. Выбор влияет не только на сюжет, но и на поведение окружающих.

Авторы называют игру «нарративной песочницей»: события, миссии и диалоги будут меняться при каждом прохождении. Решения игрока повлияют на атмосферу в городе и судьбы его жителей. При этом разработчики предупреждают — главная угроза в игре таится не в смерти тела, а в потере души.

Релиз Agent of Strange на ПК ожидается в 2026 году. Страница проекта уже доступна в Steam.