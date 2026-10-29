Индонезийский фольклор превращается в кошмар - хоррор Agni: Village of Calamity получил мрачный трейлер

Древние поверья, проклятая деревня и расследование, которое лучше было не начинать. Разработчики Agni: Village of Calamity представили новый трейлер Blood and Bones, посвящённый опасностям, поджидающим главную героиню в этом хорроре на выживание.

В центре истории — Агни, сотрудница секретного подразделения индонезийской полиции. Вопреки приказам начальства и многочисленным предупреждениям она отправляется в отдалённую деревню, чтобы провести собственное расследование. Однако вскоре становится понятно, что местные жители скрывают нечто гораздо более страшное, чем обычное преступление.

Игра вдохновлена индонезийским фольклором, а потому вместо привычных зомби и мутантов игроков ждут кошмары, связанные с местными легендами и сверхъестественными существами.

Новый трейлер показывает некоторые угрозы, с которыми столкнётся Агни. Отдельную атмосферу ролику придаёт оригинальная композиция Blood and Bones, сочетающая мрачное кантри и рок. Песню специально для игры создали A. Crow и Black Razor Records.

Agni: Village of Calamity выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.