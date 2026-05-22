Издательство Wired Productions выпустит хоррор AGNI: Village of Calamity в 2026 году

Издательство Wired Productions объявило о партнерстве со студией Separuh Interactive для выпуска психологического хоррора на выживание AGNI: Village of Calamity. Релиз игры запланирован на 2026 год. Проект создается для персональных компьютеров, а также консолей PlayStation 5 и Xbox Series. На ПК игра появится в цифровых сервисах Steam, Epic Games Store и GOG.

Сюжет игры расскажет о расследовании в запретной деревне Desa Purba. Главная героиня, работающая в секретном агентстве, нарушает прямой приказ руководства и отправляется на поиски пропавшего коллеги. Обычная спасательная миссия быстро перерастает в опасное противостояние, наполненное насилием, психологическими травмами и искажением реальности.

Авторы отмечают, что игра сочетает в себе элементы ритуального хоррора, кинематографичное повествование и индонезийский фольклор. Представители Wired Productions заявили, что проект соответствует направленности издательства на выпуск жестоких и атмосферных игр с проработанной историей.