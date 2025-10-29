Криповый индонезийский хоррор AGNI: Village of Calamity обзавелся свежим тизером и версией для Xbox

Индонезийская студия Separuh Interactive представила новый пугающий тизер хоррора AGNI: Village of Calamity, одновременно подтвердив выход игры на Xbox Series X|S. Ранее проект был анонсирован в апреле этого года только для ПК, однако теперь разработчики готовят одновременный релиз на обеих платформах уже в 2026 году.

Вместе с тизером команда поделилась серией новых скриншотов, подчеркивающих мрачный визуальный стиль и тревожную атмосферу игры. AGNI: Village of Calamity объединяет элементы психологического триллера и классического survival horror, перенося игрока в заброшенную яванскую деревню, где реальность постепенно растворяется в кошмаре. Главная героиня — следователь Агни, нарушившая приказ и отправившаяся в глубинку, чтобы расследовать зловещие события, не подозревая, что столкнется с существом, которому нельзя противостоять.

Игра обещает кинематографичную подачу, короткие, но насыщенные сюжетные главы, брутальные сцены схваток в духе индонезийских слэшеров и продуманную систему выживания с ограниченными ресурсами. Разработчики не скрывают, что вдохновлялись Resident Evil и Silent Hill, сохранив классические приемы жанра — фиксированные камеры, ощущение постоянной угрозы и постепенное раскрытие личных тайн героини.

Выход AGNI: Village of Calamity намечен на 2026 год для ПК (Steam) и Xbox Series X|S.