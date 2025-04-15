На PC выйдет Agni: Village of Calamity - инди игра в стиле классических Resident Evil

Компания Separuh Interactive в настоящее время работает над новой игрой в жанре хоррор, вдохновлённой Resident Evil, под названием Agni: Village of Calamity.

Agni: Village of Calamity — это кинематографическая игра в жанре хоррор на выживание, которая, судя по всему, использует движок Unreal Engine 5. Игра будет иметь фиксированную перспективу камеры, напоминающую величайшие классические игры этого жанра.

В игре Agni: Village of Calamity вы играете за Агни, решительного следователя из тайного подразделения индонезийской полиции, который нарушил приказ и отправился в отдалённую деревню, несмотря на зловещие предупреждения. Игроки будут исследовать жуткую деревню, раскрывать её мрачные тайны и сталкиваться с ужасающими кошмарами, погружаясь всё глубже в пучину тайны. Они также будут перемещаться в холодной атмосфере, решать головоломки и выживать, противостоя безжалостным угрозам.

Разработчики также поделились предварительными системными требованиями к ПК. По их словам, для игры на ПК потребуется как минимум Intel i5-8400 с 8 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GTX 1070. Для игры потребуется 65 ГБ свободного места на диске, и она будет поддерживать как DX11, так и DX12. Separuh Interactive рекомендует использовать Intel i7-10700K с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA RTX 3070.

Поскольку это инди-игра, рекомендуется не завышать ожидания. Как вы увидите, она неидеальна. Тем не менее, для инди-игры она определённо хороша. И в основном это заслуга UE5.

На данный момент нет информации о том, когда выйдет игра.