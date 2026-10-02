Разработчики хоррора AGNI смешали 4 вида камеры в попытке переизобрести классику

Авторы индонезийского психологического триллера AGNI Village of Calamity из студии Separuh Interactive решили отказаться от стандартных шаблонов построения перспективы и внедрили в проект сразу 4 различных типа виртуальной камеры. Эксперимент с обзором призван стереть грань между интерактивным кино и классическим игровым процессом, объединив опыт олдскульных сурвайвал-хорроров и современных экшенов.

В беседе со старшим продюсером издания Insider Gaming Альбертом Перкинсом геймдиректор проекта Ардхан Фадхлуррахман подробно объяснил структуру визуальной системы. На открытых лесных локациях игра функционирует как привычный экшен от третьего лица со свободной камерой за спиной героини. Это дает возможность без ограничений исследовать территорию проклятой деревни и ориентироваться на местности.

Контраст наступает в тот момент, когда героиня переступает порог жилых построек. Внутри помещений угол обзора мгновенно переключается на статичные точки под потолком, воспроизводя визуальный стиль классических выпусков Resident Evil и Silent Hill. Перемещение по узким коридорам активирует третий режим, в котором объектив плавно скользит по траектории операторской тележки, усиливая кинематографический эффект.

Главная цель заключается в том, чтобы ракурс камеры напоминал кадры из фильма. Когда для сюжета важно подчеркнуть окружение, включается фиксированный вид, а во время свободного исследования ракурс возвращается к стандартному обзору от третьего лица.

- Ардхан Фадхлуррахман, геймдиректор и продюсер студии Separuh Interactive

Еще одним уровнем сложности становится боевая система. В момент прицеливания фиксированная камера моментально срывается с точки и перемещается за правое плечо героини для точного наведения оружия. Как только игрок опускает пистолет или фонарь, объектив бесшовно возвращается к статической панораме комнаты. По словам авторов, реализация подобных переходов потребовала огромных усилий, чтобы ракурсы не дезориентировали в разгар схватки.

Технической реализацией столь сложной механики занимается небольшая команда из 6 человек. Студия создает проект на движке Unreal Engine с начала 2024 года, используя собственные наработки захвата движений и цифровые модели MetaHuman. Необычное сочетание механик старой школы и современной картинки даже привлекло внимание инженеров из Epic Games и Nvidia, оказавших поддержку в оптимизации.

Отзывы с закрытых показов на Gamescom и Tokyo Game Show показали, что поведение камеры и механика стрельбы все еще требуют серьезной полировки. Из-за необходимости доработки баланса авторы решили отложить релиз публичной демоверсии. Выход AGNI Village of Calamity запланирован на вторую половину следующего года для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S под издательством Wired Productions.