Стратегия Agony Lords of Hell обзавелась демоверсией в Steam. Представлено 25 минут геймплея ©

Разработчик и издатель Madmind Studio сообщил, что открытая демоверсия стратегии в реальном времени Agony Lords of Hell доступна на платформе Steam. Она останется доступной до конца кампании Agony Lords of Hell на Kickstarter. Демоверсия содержит фрагмент игры в версии Alpha 0.666 и доступна по всему миру для всех пользователей Steam, а не только для сторонников Kickstarter.

Совершенно разные видения ада, которые можно найти в книгах тех или иных религий, потребуют подготовки множества ассетов, уникальных механик для каждой из «фракций», десятков новых персонажей и красивых декораций.

Игра работает на движке Unreal Engine 5, поддерживающем все новейшие технологии, включая разрушение окружающей среды на основе технологии «Хаос», динамическую систему дня и ночи, систему Ниагара и многое другое.