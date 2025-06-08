Торгуйте товарами и ведите жестокие морские сражения в новой морской приключенческой игре Ahoy

Ahoy — это амбициозная историческая морская приключенческая игра, действие которой разворачивается в конце XVIII века в Карибском море. Проект уже стартовал на Kickstarter и предлагает уникальное сочетание торговли, управления кораблём и ожесточённых морских сражений, воссозданных с высокой степенью исторической достоверности.

Показанный на Future Games Show премьерный трейлер сразу задаёт тон: «Каждое путешествие начинается с плана». Далее игроку демонстрируют мощь Unreal Engine 5 — корабли ведут огонь друг по другу, паруса рвутся от ядра, а капитан с победной ухмылкой наблюдает за результатом своей стратегии. Но помимо сражений, в Ahoy есть и мирная сторона жизни капитана — заход в порты, планирование маршрутов, управление ресурсами и торговля.

Игра обещает глубокое погружение в морскую культуру XVIII века. По словам разработчиков, каждая деталь кораблей — от штурвалов и якорей до канатов и кают — воссоздана на основе реальных исторических артефактов, чертежей и моделей. Ahoy не просто увлекает — она обучает. Игроков ждёт объяснение морских терминов и техник, распространённых в ту эпоху, что превращает игру в настоящее образовательное приключение.

Начальный релиз сосредоточен на одиночном и кооперативном морском экшене от первого лица, но в будущем планируется постоянный многопользовательский открытый мир, где каждый сможет стать настоящим капитаном и создать свою историю.

Если вы мечтали окунуться в эпоху пиратов и морских держав без фантастики, но с исторической точностью, Ahoy — именно то, что стоит поддержать уже сейчас.