Военно-морской симулятор Ahoy собрал почти миллион долларов на Kickstarter - в семь раз больше запрошенного

Исторический морской симулятор Ahoy от студии Capstan Games завершил свою кампанию на Kickstarter с впечатляющим результатом: пользователи профинансировали проект на сумму более 750 тысяч долларов, что почти в семь раз превышает начальную цель в $109,058. Это позволило разработчикам не только успешно завершить сбор средств, но и разблокировать большинство заявленных наград и расширений, включая улучшенные механики управления кораблями, расширенную систему экипажа и дополнительные игровые режимы.
Ahoy позиционируется как реалистичная альтернатива пиратским играм в духе Sea of Thieves и Assassin’s Creed: Black Flag с упором на реализм. Разработчики акцентируют внимание на исторической достоверности эпохи парусного флота конца XVIII века — от навигации и управления парусами до логистики и тактики морских сражений. При этом игра будет развиваться поэтапно: в начале 2026 года состоится закрытая альфа Sea Trials, затем PvP-режим Ahoy: Arena выйдет в раннем доступе в конце того же года, а в дальнейшем студия планирует запустить полноценную песочницу Ahoy: Open World.
Проект начинался как идея двух юношей из Великобритании, вдохновленных классикой вроде Sid Meier’s Pirates! и Pirates of the Burning Sea. Сегодня же Ahoy стал одним из самых успешных краудфандинговых проектов года в жанре морских симуляторов.
Ahoy выйдет на ПК, первая закрытая альфа ожидается в первом квартале 2026 года, а ранний доступ запланирован на четвертый квартал 2026-го.
здравствуйт очередной донатный долгострой? или эти адекватные?
тут не указан магазин, а значит скорее всего нет ( пока ) « но скины это святое », так что все возможно
Ну это Аxyй просто.
хз но это выглядит как "вас чемуто учит печальный опыт спонсирования проектов на кикстартере?" "ыыыыы..... да? нет"
проект нихуа не показал только набор из асетов и немного кинца. если другие хоть какой то геймплей показывают то тут кидалово какоето
Да подобные проекты как будто для отмыва денег сделаны.
Ну это ещё очень далеко от релиза. Тот же sea legengs выйдет раньше (если эти проекты вообще выйдут).
Хорошо что уже есть Corsairs Legacy. Стабильно развивается, и уже есть: корабли (вроде до 3-4 класса) которые имеют отличные модели; миссии; торговлю; офицеров и эскадры; предметы и прочий лут.
Как говориться, - дальше больше! ))
хорошо что есть Pirates! Gold и Uncharted Waters ну может корсары.
а вот та игра про которую вы говорите уг полный
Этот проект следует всем заветам Корсаров, и это здорово. Они кстати сильно продвинулись за последнее время, несмотря на "бюджет".
Это уже реально играбельно, несмотря на ранний доступ. ))
На самом деле не здорово. Играл в бету - это буквально попытка 1 в 1 скопировать Корсары. А зачем нужна копия (причём, полноценность копии под вопросом), когда есть оригинал? И кто сказал, что оригинал - идеальная игра? Сам играл в Корсары с 2001 года и радовался, но просто потому что аналогов не было от слова совсем. И сейчас предлагают абсолютно тех же самых Корсаров на новом движке.
Лично я купил себе Skull and Bones и радуюсь жизни. Да, очень аркадно, если сравнивать с теми же Корсарами, но зато весело и всегда есть чем заняться.
В нынешнее время ещё и донатить на такое!? - ну это вообще себя опускать на дно!!!!))))
п.и.нд.осам денег девать некуда , кидают на все что попало донаты . Не зря Трамп повысил американский госдолг еще на 4 триллиона. П.ин.до.сы давно все банкроты и живут в долг у всей остальной планеты. Но деньги тратят больше всех остальных стран вместе взятых // Илья Прохоров