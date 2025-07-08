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Ahoy TBA
Симулятор, MMO, От первого лица, Открытый мир
2.5 4 оценки

Военно-морской симулятор Ahoy собрал почти миллион долларов на Kickstarter - в семь раз больше запрошенного

Gutsz Gutsz

Исторический морской симулятор Ahoy от студии Capstan Games завершил свою кампанию на Kickstarter с впечатляющим результатом: пользователи профинансировали проект на сумму более 750 тысяч долларов, что почти в семь раз превышает начальную цель в $109,058. Это позволило разработчикам не только успешно завершить сбор средств, но и разблокировать большинство заявленных наград и расширений, включая улучшенные механики управления кораблями, расширенную систему экипажа и дополнительные игровые режимы.

Ahoy позиционируется как реалистичная альтернатива пиратским играм в духе Sea of Thieves и Assassin’s Creed: Black Flag с упором на реализм. Разработчики акцентируют внимание на исторической достоверности эпохи парусного флота конца XVIII века — от навигации и управления парусами до логистики и тактики морских сражений. При этом игра будет развиваться поэтапно: в начале 2026 года состоится закрытая альфа Sea Trials, затем PvP-режим Ahoy: Arena выйдет в раннем доступе в конце того же года, а в дальнейшем студия планирует запустить полноценную песочницу Ahoy: Open World.

Проект начинался как идея двух юношей из Великобритании, вдохновленных классикой вроде Sid Meier’s Pirates! и Pirates of the Burning Sea. Сегодня же Ahoy стал одним из самых успешных краудфандинговых проектов года в жанре морских симуляторов.

Ahoy выйдет на ПК, первая закрытая альфа ожидается в первом квартале 2026 года, а ранний доступ запланирован на четвертый квартал 2026-го.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Игорь Болонев

здравствуйт очередной донатный долгострой? или эти адекватные?

1
Neko-Aheron

тут не указан магазин, а значит скорее всего нет ( пока ) « но скины это святое », так что все возможно

1
Алан Битаров

Ну это Аxyй просто.

1
Alex40001

хз но это выглядит как "вас чемуто учит печальный опыт спонсирования проектов на кикстартере?" "ыыыыы..... да? нет"

проект нихуа не показал только набор из асетов и немного кинца. если другие хоть какой то геймплей показывают то тут кидалово какоето

Sova Aleykum

Да подобные проекты как будто для отмыва денег сделаны.

1
Marc Crass

Ну это ещё очень далеко от релиза. Тот же sea legengs выйдет раньше (если эти проекты вообще выйдут).

SoRaS3

Хорошо что уже есть Corsairs Legacy. Стабильно развивается, и уже есть: корабли (вроде до 3-4 класса) которые имеют отличные модели; миссии; торговлю; офицеров и эскадры; предметы и прочий лут.

Как говориться, - дальше больше! ))

Alex40001

хорошо что есть Pirates! Gold и Uncharted Waters ну может корсары.

а вот та игра про которую вы говорите уг полный

SoRaS3 Alex40001

Этот проект следует всем заветам Корсаров, и это здорово. Они кстати сильно продвинулись за последнее время, несмотря на "бюджет".

Это уже реально играбельно, несмотря на ранний доступ. ))

1
Anglerfish SoRaS3

На самом деле не здорово. Играл в бету - это буквально попытка 1 в 1 скопировать Корсары. А зачем нужна копия (причём, полноценность копии под вопросом), когда есть оригинал? И кто сказал, что оригинал - идеальная игра? Сам играл в Корсары с 2001 года и радовался, но просто потому что аналогов не было от слова совсем. И сейчас предлагают абсолютно тех же самых Корсаров на новом движке.

Лично я купил себе Skull and Bones и радуюсь жизни. Да, очень аркадно, если сравнивать с теми же Корсарами, но зато весело и всегда есть чем заняться.

2
askazanov

В нынешнее время ещё и донатить на такое!? - ну это вообще себя опускать на дно!!!!))))

Vetrjak
Пользователь ВКонтакте

п.и.нд.осам денег девать некуда , кидают на все что попало донаты . Не зря Трамп повысил американский госдолг еще на 4 триллиона. П.ин.до.сы давно все банкроты и живут в долг у всей остальной планеты. Но деньги тратят больше всех остальных стран вместе взятых // Илья Прохоров