Военно-морской симулятор Ahoy собрал почти миллион долларов на Kickstarter - в семь раз больше запрошенного

Исторический морской симулятор Ahoy от студии Capstan Games завершил свою кампанию на Kickstarter с впечатляющим результатом: пользователи профинансировали проект на сумму более 750 тысяч долларов, что почти в семь раз превышает начальную цель в $109,058. Это позволило разработчикам не только успешно завершить сбор средств, но и разблокировать большинство заявленных наград и расширений, включая улучшенные механики управления кораблями, расширенную систему экипажа и дополнительные игровые режимы.

Ahoy позиционируется как реалистичная альтернатива пиратским играм в духе Sea of Thieves и Assassin’s Creed: Black Flag с упором на реализм. Разработчики акцентируют внимание на исторической достоверности эпохи парусного флота конца XVIII века — от навигации и управления парусами до логистики и тактики морских сражений. При этом игра будет развиваться поэтапно: в начале 2026 года состоится закрытая альфа Sea Trials, затем PvP-режим Ahoy: Arena выйдет в раннем доступе в конце того же года, а в дальнейшем студия планирует запустить полноценную песочницу Ahoy: Open World.

Проект начинался как идея двух юношей из Великобритании, вдохновленных классикой вроде Sid Meier’s Pirates! и Pirates of the Burning Sea. Сегодня же Ahoy стал одним из самых успешных краудфандинговых проектов года в жанре морских симуляторов.

Ahoy выйдет на ПК, первая закрытая альфа ожидается в первом квартале 2026 года, а ранний доступ запланирован на четвертый квартал 2026-го.