Аниме-экшен AI Limit пришёлся по нраву игрокам и критикам - представлен хвалебный трейлер

С момента релиза 27 марта AI Limit получила множество положительных отзывов от игроков, которые оценили дизайн уровней, врагов и боевую систему. Эти положительные отклики нашли отражение в хвалебном трейлере, выпущенном разработчиками, чтобы отметить успех игры. Профильная пресса также высоко оценила аниме-экшен, присудив ему высокие баллы.

Разработчики также анонсировали новое дополнение, которое расширит возможности для исследования мира и улучшит боевую систему. Игра, которая доступна на РС и PS5, рассказывает историю о будущем, где цивилизация на грани исчезновения, а последние выжившие стремятся найти спасение в легендарном Элизиуме.

Игрокам предстоит взять на себя роль Аррисы, бессмертного Блейдера, и исследовать руины города Хэвенсуэлл в поисках новой жизни.