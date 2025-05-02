Аниме-экшен AI Limit пришёлся по нраву игрокам и критикам - представлен хвалебный трейлер

С момента релиза 27 марта AI Limit получила множество положительных отзывов от игроков, которые оценили дизайн уровней, врагов и боевую систему. Эти положительные отклики нашли отражение в хвалебном трейлере, выпущенном разработчиками, чтобы отметить успех игры. Профильная пресса также высоко оценила аниме-экшен, присудив ему высокие баллы.
Разработчики также анонсировали новое дополнение, которое расширит возможности для исследования мира и улучшит боевую систему. Игра, которая доступна на РС и PS5, рассказывает историю о будущем, где цивилизация на грани исчезновения, а последние выжившие стремятся найти спасение в легендарном Элизиуме.
Игрокам предстоит взять на себя роль Аррисы, бессмертного Блейдера, и исследовать руины города Хэвенсуэлл в поисках новой жизни.
Прошел игру... простенький соулс лайк с 3 концовками
Прошел игру часов за 30, хороший соулс лайк на самом деле, геймплей прям бодрый, понравилось. Но к счастью или к сожалению большинство боссов убиваются буквально с 1-2 попыток, даже скрытый босс которого назвали самым сложным, аля маления местного разлива, пройдена со 2 попытки:) Игра в основном на реакцию.
// Артём Савельев
Отличная игра, очень напоминает Bloodborne, только в другом сеттинге и на минималках. Сложность довольно сильно упрощена из-за отсутствия выносливости, износа оружия и ограничений во весу. Сначала были опасения по поводу графической составляющей, так как в большинстве видосов по ней графика меня не впечатляла, однако я все же решил ее купить. В итоге прошел ее на максималках в 2К разрешении + DLAA и с такими настройками игра выглядит хорошо, похуже, конечно, чем The First Berserker: Khazan, но картинка все равно достойная. Также игра отлично оптимизирована, с такими настройками она без проблем держит 144 ФПС, которые я залочил вертикальной синхронизацией, а видеокарта была нагружена в среднем на 40-60%. С управлением тоже все отлично, на Dualsence отклик четкий. В общем игрой более чем доволен, проходить было интересно.