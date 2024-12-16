Авторы AI Limit показали новый геймплей и перенесли релиз игры на 2025 год

Нам придётся подождать ещё немного до встречи с Аррисой — загадочным андроидом, которому предстоит спасти остатки человечества. Издатель CE-Asia решил перенести релиз AI Limit на 27 марта 2025 года, хотя изначально игру собирались выпустить уже в этом году.

На The Game Awards 2024 разработчики из SenseGames показали, чем же мы будем заниматься в их мрачном постапокалиптическом мире. В свежем ролике Арриса носится по руинам павшей цивилизации, лихо уворачивается от монстров и собирает всё, что может пригодиться для выживания. Главная цель — найти таинственный город Хейвенсвелл, в котором, если верить легендам, скрыт путь к спасению человечества.

Оценить этот боевик можно будет на PlayStation 5 или через Steam.