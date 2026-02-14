Хардкорный ролевой экшен AI Limit получит масштабное дополнение в первую годовщину релиза

Издательство CE-Asia совместно со студией Sense Games официально анонсировали первое сюжетное расширение для своего ролевого экшена AI Limit под названием Eirene's Furnace of War. Выход дополнительного контента запланирован на 27 марта текущего года для пользователей персональных компьютеров и консоли PlayStation 5. Релиз DLC приурочен ровно к году с момента выхода оригинальной игры.

События новой главы развернутся сразу после финала основной сюжетной кампании. Главной героине Блейдеру Аррисе предстоит отправиться в Храм Войны, чтобы пройти смертельные испытания, подготовленные Епископом Войны Эйреной. Игрокам предстоит столкнуться с таинственным новым боссом, а также сразиться с уже знакомыми противниками, чьи механики были переработаны для создания повышенной сложности.

Вместе с новыми врагами и локациями расширение добавит в игру свежие виды оружия, брони, заклинаний и печатей. Полученное снаряжение позволит геймерам экспериментировать с билдами и стратегиями боя на новой Арене Горнила.

С момента выхода в 2025 году оригинальная AI Limit получила высокие оценки от сообщества, удерживая рейтинг в 92% положительных отзывов в сервисе Steam. Проект стал самым успешным международным релизом для издателя CE-Asia. Информацию о стоимости дополнения Eirene's Furnace of War разработчики пообещали раскрыть ближе к дате выхода.