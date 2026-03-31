Пламя войны разгорается: бесплатное DLC для AI Limit уже доступно

Издатель CE-Asia и разработчик Sense Games выпустили бесплатное дополнение «Eirene’s Furnace of War» для AI Limit. Обновление уже доступно на PlayStation 5 и ПК через Steam.

DLC продолжает сюжет после финала основной игры и отправляет игроков в Северную Приходу — во владения Эйрин, Епископа Войны. Здесь открывается новая арена с испытаниями, где предстоит сразиться с возрождёнными мифами Хавенсвелла и доказать свою силу в серии напряжённых боёв.

Дополнение приносит не только новые испытания, но и свежий контент: оружие, доспехи, заклинания и печати, которые можно использовать и в основной кампании. Также разработчики обновили систему магии, добавив механику переключения заклинаний с тремя слотами, что делает сражения более гибкими и вариативными.

Отдельное внимание уделено улучшению анимаций и поведения союзников, что повышает их эффективность как на арене, так и за её пределами. На фоне «очень положительных» отзывов игроков и высокой оценки в Steam, DLC становится ещё одним шагом в развитии успешного соулзлайк-проекта.