Состоялся релиз постапокалиптического ролевого экшена AI Limit - PC-версия уже оказалась в сети

Вчера состоялся релиз постапокалиптического ролевого экшена AI Limit от студии Sense Games. PC-версия игры вышла без защиты и уже оказалась в сети.

В игре рассказывается о далеком будущем, когда цивилизация находится на грани исчезновения, люди следуют легенде об Элизиуме в последнем городе, Хэвенсуэлле. В этой постапокалиптической научно-фантастической ARPG о пустошах игроку предстоит сыграть за Аррису, бессмертного Блейдера, и исследовать руины города в поисках надежды на новую жизнь.

AI Limit доступна на PC и PS5. Игра вышла с русской текстовой локализацией и доступна в российском регионе Steam.