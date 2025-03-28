Состоялся релиз постапокалиптического ролевого экшена AI Limit - PC-версия уже оказалась в сети

Вчера состоялся релиз постапокалиптического ролевого экшена AI Limit от студии Sense Games. PC-версия игры вышла без защиты и уже оказалась в сети.
В игре рассказывается о далеком будущем, когда цивилизация находится на грани исчезновения, люди следуют легенде об Элизиуме в последнем городе, Хэвенсуэлле. В этой постапокалиптической научно-фантастической ARPG о пустошах игроку предстоит сыграть за Аррису, бессмертного Блейдера, и исследовать руины города в поисках надежды на новую жизнь.
AI Limit доступна на PC и PS5. Игра вышла с русской текстовой локализацией и доступна в российском регионе Steam.
Еще один Code Vein ?)
Опа, я помню поглядывала на игру, но отсутсвие русского огорчало, а тут бац и его таки добавили
Да, он тут есть, но иногда нашу героиню называют он, а не она. Короче, он тут для галочки, но хоть так.
Смотрел прохождение, чувак победил босса но тот завис и отказывался умирать, и это перепроходить с начала, я считаю это критично для соулса , и пока покупки не стоит
Поправили уже этот баг.
Выглядит хорошо, код вейн проходил несколько раз, но вроде пока много багов, позже точно куплю.
Самое главное то не сказали. В игре биологически верно замоделирован чебурек героини!
Я играл это игру а он замер босса хп 0 дальше не идет
На самом деле, если прям углубляться в и упираться в мелочи, то это отличная и отполированная в механиках игра.
Анимации плавные, удары ощущаются, и вес в них ощущается, разработчики знают что такое "гиперброня", парирования отлично реализованы, и отзывчиво работают. Подача лора, как построены локации, как всё это выглядит, ещё удивило как хорошо в игре хитбоксы проработаны.
Разработчики игры явно знали, что делали. Баги поправятся, баланс поправится, и мы получаем чуть ли не безупречный соулслайк на фоне которого тот же Code Vein - хрень которая даже рядом не стоит.
Бонусом ко всему ещё и главная героиня с красивыми ножками. Игра стоит своих денег. Такое надо поддерживать.
Это я хочу, подожду зп и может возьму
Это пи*дец какая параша. Инпутлаг около 2 секунд, хотя в игре даже нет генерации кадров, персонаж перекатывается будто в слоумо. Удалил игру на первом крупном противнике, так как понял, что вся сложность это криво реализованное управление и техническая часть, а не сложный противник. Я заметил такую тенденцию, в сосаликах всегда, абсолютно всегда ужасное и неудобное управление. Не встречал ни одного сосалика с удобным WASD + мышь ))
The First Berserker: Khazan, очень удобно клава мышь.
Этих аниме сосаликов уже как грязи, не говоря уже о обычных сосаликах
приведи пример хотя бы 3 игр?
Выглядит атмосферно, но пока сложно сказать про геймплей.
Сколько же уже вышло однотипных анимэ игр
сколько? Приведи пример 3.
Scarlet Nexus Code Vein и вот эта помойка вот тебе 3
LOL.
Scarlet Nexus это jRPG и управление отрядом.
Code Vein вышла в 2019 году.
Эта не считается, 3 по мимо этой, раз написано "сколько же уже вышло".
Так и сколько же уже вышло? Т.е. получаем 1 игру в 5 лет. Ты реально смешон.
Выглядит как дефолтное азиатское дерьмо, накаляканное нейросетью на коленке
потомушта игра огонь. такое надо покупать. а не воровать // Дмитрий Иванов