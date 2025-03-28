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AI Limit 27.03.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
6.8 71 оценка

Состоялся релиз постапокалиптического ролевого экшена AI Limit - PC-версия уже оказалась в сети

AceTheKing AceTheKing

Вчера состоялся релиз постапокалиптического ролевого экшена AI Limit от студии Sense Games. PC-версия игры вышла без защиты и уже оказалась в сети.

В игре рассказывается о далеком будущем, когда цивилизация находится на грани исчезновения, люди следуют легенде об Элизиуме в последнем городе, Хэвенсуэлле. В этой постапокалиптической научно-фантастической ARPG о пустошах игроку предстоит сыграть за Аррису, бессмертного Блейдера, и исследовать руины города в поисках надежды на новую жизнь.

AI Limit доступна на PC и PS5. Игра вышла с русской текстовой локализацией и доступна в российском регионе Steam.

38
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
JackTailer

Еще один Code Vein ?)

11
Lady_Leda

Опа, я помню поглядывала на игру, но отсутсвие русского огорчало, а тут бац и его таки добавили

4
Max Rolens

Да, он тут есть, но иногда нашу героиню называют он, а не она. Короче, он тут для галочки, но хоть так.

0
vertehwost

Смотрел прохождение, чувак победил босса но тот завис и отказывался умирать, и это перепроходить с начала, я считаю это критично для соулса , и пока покупки не стоит

3
LogaN94

Поправили уже этот баг.

1
MadDarkGuard

Выглядит хорошо, код вейн проходил несколько раз, но вроде пока много багов, позже точно куплю.

0
Jerrido112

Самое главное то не сказали. В игре биологически верно замоделирован чебурек героини!

0
RaidenThunderShogun

Я играл это игру а он замер босса хп 0 дальше не идет

0
Glenn_Lime

На самом деле, если прям углубляться в и упираться в мелочи, то это отличная и отполированная в механиках игра.

Анимации плавные, удары ощущаются, и вес в них ощущается, разработчики знают что такое "гиперброня", парирования отлично реализованы, и отзывчиво работают. Подача лора, как построены локации, как всё это выглядит, ещё удивило как хорошо в игре хитбоксы проработаны.

Разработчики игры явно знали, что делали. Баги поправятся, баланс поправится, и мы получаем чуть ли не безупречный соулслайк на фоне которого тот же Code Vein - хрень которая даже рядом не стоит.

Бонусом ко всему ещё и главная героиня с красивыми ножками. Игра стоит своих денег. Такое надо поддерживать.

0
Повелитель могил

Это я хочу, подожду зп и может возьму

-1
Jarvis666

Это пи*дец какая параша. Инпутлаг около 2 секунд, хотя в игре даже нет генерации кадров, персонаж перекатывается будто в слоумо. Удалил игру на первом крупном противнике, так как понял, что вся сложность это криво реализованное управление и техническая часть, а не сложный противник. Я заметил такую тенденцию, в сосаликах всегда, абсолютно всегда ужасное и неудобное управление. Не встречал ни одного сосалика с удобным WASD + мышь ))

-1
Narkuhaa

The First Berserker: Khazan, очень удобно клава мышь.

0
SHLUZ

Этих аниме сосаликов уже как грязи, не говоря уже о обычных сосаликах

-3
PermResident

приведи пример хотя бы 3 игр?

2
oleg21412

Выглядит атмосферно, но пока сложно сказать про геймплей.

-4
Носферату Убивату

Сколько же уже вышло однотипных анимэ игр

-6
PermResident

сколько? Приведи пример 3.

0
Veidrd1968 PermResident

Scarlet Nexus Code Vein и вот эта помойка вот тебе 3

0
PermResident Veidrd1968

LOL.
Scarlet Nexus это jRPG и управление отрядом.
Code Vein вышла в 2019 году.
Эта не считается, 3 по мимо этой, раз написано "сколько же уже вышло".
Так и сколько же уже вышло? Т.е. получаем 1 игру в 5 лет. Ты реально смешон.

0
Floww

Выглядит как дефолтное азиатское дерьмо, накаляканное нейросетью на коленке

-9
Пользователь ВКонтакте

потомушта игра огонь. такое надо покупать. а не воровать // Дмитрий Иванов

-16