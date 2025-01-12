Создатели аниме-соулслайка AI Limit открыли предзаказы на игру - релиз состоится 27 марта на PC и PS5

Студия Sense Games объявила дату релиза, выпустила новый трейлер, а так же открыла предзаказы на свой постапокалиптический ролевой экшен AI Limit. Игру уже можно предзаказать в Steam и PS Store.

В игре рассказывается о далеком будущем, когда цивилизация находится на грани исчезновения, люди следуют легенде об Элизиуме в последнем городе, Хэвенсуэлле. В этой постапокалиптической научно-фантастической ARPG о пустошах игроку предстоит сыграть за Аррису, бессмертного Блейдера, и исследовать руины города в поисках надежды на новую жизнь.

Релиз AI Limit состоится 27 марта 2025 года на PC и PS5.