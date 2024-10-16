В сети появилось 19 минут геймплея из AI Limit

Издание IGN поделилось 19 минутами геймплея из постапокалиптического ролевого экшена AI Limit от китайской студии Sense Games.

В игре рассказывается о далеком будущем, когда цивилизация находится на грани исчезновения, люди следуют легенде об Элизиуме в последнем городе, Хэвенсуэлле. В этой постапокалиптической научно-фантастической ARPG о пустошах игроку предстоит сыграть за Аррису, бессмертного Блейдера, и исследовать руины города в поисках надежды на новую жизнь.

Релиз AI Limit запланирован на PC и PS5 в этом году. Точная дата выхода игры на данный момент неизвестна.