В сети появилось 19 минут геймплея из AI Limit

Издание IGN поделилось 19 минутами геймплея из постапокалиптического ролевого экшена AI Limit от китайской студии Sense Games.
В игре рассказывается о далеком будущем, когда цивилизация находится на грани исчезновения, люди следуют легенде об Элизиуме в последнем городе, Хэвенсуэлле. В этой постапокалиптической научно-фантастической ARPG о пустошах игроку предстоит сыграть за Аррису, бессмертного Блейдера, и исследовать руины города в поисках надежды на новую жизнь.
Релиз AI Limit запланирован на PC и PS5 в этом году. Точная дата выхода игры на данный момент неизвестна.
немного кривое управление с клавомыши, да и вообще китайцы скопировали многое у корейцев с Lies of P.
нейронка контент и картинки этого кала генериала оттуда и название
А в чем отличие от Code Vein?
Гораздо меньше анимешности и в боёвке больше взято из Dark Soul 1 и 3. Вообще по демке думаю этой лучший сосалик из всех сделанных, или один из лучших. Прям дикие выйбы трушных соулсов, в плоть до мелочей всяких удачно скопировали.