Релизный трейлер sci-fi боевика от третьего лица - AI Olympius

Шутер от третьего лица AI Olympius от студии Lion's Shade вышел из раннего доступа Steam. Разработка игры длилась 6,5 лет, а за 3 года раннего доступа проект получил более 170 обновлений.

AI Olympius — это не только шутер, но и немного ролевая игра, и даже симулятор выживания с крафтингом и строительством базы. Сюжет рассказывает о движении сопротивления, воюющем против верховного Искусственного Интеллекта, захватившего контроль над планетой.

События игры разворачиваются во вселенной предыдущего проекта студии Lion's Shade — научно-фантастического симулятора городского строительства Cliff Empire, но новая игра гораздо масштабнее и амбициознее.

Судя по трейлеру, в игре представлены разнообразные уровни — как реалистичные, так и сюрреалистичные; транспорт, включая боевой байк, внедорожник и даже огромный пустынный крокоход. На данный момент AI Olympius имеет очень положительные отзывы игроков и рейтинг на Steam 91/100 (по результатам 162 отзывов).