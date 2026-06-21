В Steam состоялся релиз сатирического симулятора генерации ИИ-контента AI Slop

Разработчик Recoil Mojo выпустил в сервисе Steam экономический кликер AI Slop. Проект предлагает построить собственную интернет-империю по производству низкокачественного контента, созданного искусственным интеллектом.

Игровой процесс AI Slop сочетает элементы активного кликера и пассивного симулятора. Игрокам предстоит пройти путь от простого ввода текстовых запросов до создания масштабных вычислительных систем. В процессе прохождения можно нанять 10 виртуальных специалистов, среди которых есть ИИ-художники, создатели дипфейков, сборщики баз данных и боты-галлюцинаторы. Каждый из напарников имеет по 3 уникальные ветки развития, позволяющие автоматизировать рутинные процессы производства цифрового мусора.

Помимо генерации текстовых и визуальных материалов, симулятор предлагает механики взаимодействия с виртуальной экономикой. В игре присутствует симуляция динамичного рынка мем-коинов, где можно покупать активы по низкой цене и продавать на пике стоимости, а также выполнять корпоративные контракты. Дополнительно встроен карточный покерный рогалик Джокер-Покер, который позволяет приумножать заработанные средства во время автоматической работы серверов.

Разработчики открыто заявляют, что проект создан с помощью генеративного искусственного интеллекта. Практически все элементы игры, включая визуальные ресурсы, программный код, музыкальное сопровождение и текстовые описания, были получены при помощи нейросетей. По словам авторов, данный подход напрямую отражает сатирическую концепцию самого произведения.

В честь релиза игра продается со скидкой 40% до 5 июля 2026 года. Проект имеет поддержку 10 языков, включая русский интерфейс, и предлагает 49 достижений в Steam.