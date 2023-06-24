Авторы AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative отпраздновали первую годовщину ©

В честь первой годовщины таинственного приключения AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative компания Spike Chunsoft поделилась праздничным внутриигровым изображением, на котором изображены несколько ключевых членов команды.

Сегодня исполняется один год с момента выхода Nirvana Initiative! Спасибо всем вам за поддержку и за игру". Взгляните на этот оживленный кадр!

AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative в настоящее время доступна для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через Steam.

AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative рассказывает о событии, когда была обнаружена правая половина трупа, но левая половина была найдена лишь шесть лет спустя. Однако на теле не было никаких признаков разложения, как будто ему всего день от роду. Новому специальному агенту Мизуки и ее напарнику ИИ Аибе поручают раскрыть серийные убийства "Половинки тела".