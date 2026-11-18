Студия Arcen Games объявила дату выхода Forge of Titans — масштабного дополнения для глобальной стратегии AI War 2. Расширение появится в Steam и других магазинах для ПК 23 ноября 2026 года. Для игры в DLC потребуется основная версия AI War 2.

Forge of Titans добавит 11 игровых фракций, новые малые фракции и 30 типов искусственного интеллекта. Среди новинок — союзники под управлением ИИ, которых можно привлечь на свою сторону, а также новые противники с разными тактиками и особенностями. Кроме того, появятся адаптивные настройки ИИ, позволяющие выбирать общий стиль поведения врага.

В дополнение войдут пять кампаний с 25 сценариями. Они предложат заранее подготовленные задания с последовательным развитием событий и отдельными целями — в отличие от привычного режима-песочницы. Игроков также ждут десять новых типов карт, варианты сочетаний малых фракций и 197 достижений.

Forge of Titans выросло из пользовательской модификации Forge of Empires, созданной участником сообщества AI War 2. Теперь её содержимое станет частью официального расширения вместе с новыми фракциями, механиками и кампаниями.