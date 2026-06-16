ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
AIKODE TBA
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Инди, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис, Стимпанк
0 0 оценок

Создатели экшен-RPG AIKODE, вдохновленной NieR и Final Fantasy 13, готовы представить амбициозную игру

Gutsz Gutsz

Амбициозная и стильная ролевая игра AIKODE, которую анонсировали еще несколько лет назад, наконец-то подала обнадеживающие признаки жизни. С момента последних официальных новостей прошло уже слишком много времени, поэтому был велик шанс отмены потенциально интересного слэшера. Однако на днях в официальном аккаунте проекта в социальных сетях появилось сообщение, в котором создатели ответили сразу нескольким пользователям и пообещали поделиться новыми подробностями уже в самое ближайшее время.

AIKODE разрабатывается инди-командой под руководством геймдизайнера ACE. Проект позиционируется как глубоко проработанная иммерсивная экшен-RPG, авторы которой черпают вдохновение из таких культовых серий, как NieR, Drakengard и Final Fantasy 13.

В центре сюжета находится девушка-андроид Айко, являющаяся солдатом организации «Орден». История стартует спустя всего семь дней после её рождения: во время одной из боевых миссий протагонистка встречает загадочную маленькую девочку, которая сама называет себя «марионеткой», что запускает череду интригующих событий.

+ ещё 1 картинка

Одной из главных заявленных особенностей AIKODE станет открытый мир для исследования — от классического неонового киберпанка до детальных локаций-реплик, воссоздающих облик современного Токио. Героиня будет сражаться при помощи универсального трансформирующегося оружия, имеющего три боевых режима: меч, коса и огнестрельное орудие. Помимо боевой системы, студия обещает внедрить продвинутые функции кастомизации причесок и нарядов протагонистки.

Геймплей игры:

В данный момент AIKODE продолжает разрабатываться для платформ персональных компьютеров, а также консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Ждем обещанных свежих анонсов от студии!

Трейлеры Скриншоты
1
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Es_x

Да да, по скринам уже видно, что копирка копиркой со всех проектов. А открытый мир и в экспедиции был, только не понятно зачем он там вообще нужен.