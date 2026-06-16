Создатели экшен-RPG AIKODE, вдохновленной NieR и Final Fantasy 13, готовы представить амбициозную игру

Амбициозная и стильная ролевая игра AIKODE, которую анонсировали еще несколько лет назад, наконец-то подала обнадеживающие признаки жизни. С момента последних официальных новостей прошло уже слишком много времени, поэтому был велик шанс отмены потенциально интересного слэшера. Однако на днях в официальном аккаунте проекта в социальных сетях появилось сообщение, в котором создатели ответили сразу нескольким пользователям и пообещали поделиться новыми подробностями уже в самое ближайшее время.

AIKODE разрабатывается инди-командой под руководством геймдизайнера ACE. Проект позиционируется как глубоко проработанная иммерсивная экшен-RPG, авторы которой черпают вдохновение из таких культовых серий, как NieR, Drakengard и Final Fantasy 13.

В центре сюжета находится девушка-андроид Айко, являющаяся солдатом организации «Орден». История стартует спустя всего семь дней после её рождения: во время одной из боевых миссий протагонистка встречает загадочную маленькую девочку, которая сама называет себя «марионеткой», что запускает череду интригующих событий.

Одной из главных заявленных особенностей AIKODE станет открытый мир для исследования — от классического неонового киберпанка до детальных локаций-реплик, воссоздающих облик современного Токио. Героиня будет сражаться при помощи универсального трансформирующегося оружия, имеющего три боевых режима: меч, коса и огнестрельное орудие. Помимо боевой системы, студия обещает внедрить продвинутые функции кастомизации причесок и нарядов протагонистки.

Геймплей игры:

В данный момент AIKODE продолжает разрабатываться для платформ персональных компьютеров, а также консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Ждем обещанных свежих анонсов от студии!