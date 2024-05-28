Канадские разработчики представили Aikyam - фэнтезийную ролевую игру с красочными битвами в стиле Болливуда

Канадская инди-студия Thousand Stars готовится впечатлить игровое сообщество своим дебютным проектом Aikyam. Эта пошаговая ролевая игра сочетает в себе классические элементы фэнтези с боевой системой, вдохновлённой лучшими образцами индийского кино.

Сюжет Aikyam разворачивается в живописной деревне, которая оказывается в эпицентре хаоса после загадочного исчезновения её горячо любимых мэров. В то же время зловещие демонические силы, одержимые жаждой завладеть легендарным артефактом, известным как Небесный Клей, готовятся поработить мир и погрузить его в беспросветную тьму. Судьба деревни ложится на плечи трёх главных героев — Вишвы, Рамли и Гуру-Джи. Им предстоит разбудить в себе дремлющих внутренних звёзд Болливуда и своим примером вселить мужество в сердца напуганных жителей, побудив их дать отпор полчищам монстров.

Настоящим украшением Aikyam обещают стать уникальные пошаговые сражения, щедро приправленные экстравагантными спецэффектами и захватывающей дух хореографией. Игроков ждут эффектные прыжки, молниеносные развороты и головокружительные трюки, способные пошатнуть законы гравитации — совсем как в лучших болливудских блокбастерах.

Еще одной необычной игровой механикой станет система «добрых дел». Благородные поступки главных героев будут распространять своё влияние по всей деревне. Это не только откроет путь к новым приключениям, но и позволит заручиться поддержкой доблестных союзников, готовых сражаться бок о бок с героями в самых жарких схватках.

Aikyam находится в разработке для ПК (платформа Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S. И хотя точная дата премьеры пока окутана тайной, создатели игры намекают, что ждать осталось совсем недолго.