Авторы психологического хоррора A.I.L.A показали новый трейлер

На PC Gaming Show был представлен новый трейлер игры A.I.L.A., психологического ужастика, в котором игроки погружаются в кошмар, созданный садистским искусственным интеллектом. В этой игре мы выступаем в роли тестировщика видеоигр, оказываясь в ловушке кошмарного мира, где каждый наш шаг под пристальным взглядом ИИ.

В A.I.L.A. игрокам предстоит столкнуться с кровожадными сектами, решать мрачные головоломки и бороться за выживание, все время испытывая страхи, на основе которых ИИ будет адаптировать игру, углубляя ужасы. ИИ активно использует полученные данные, создавая все более страшные испытания для игрока.

Созданная на Unreal Engine 5, игра обещает потрясающую графику, используя возможности Lumen и MetaHuman для достижения реалистичного визуала. A.I.L.A. выйдет на ПК в 2025 году