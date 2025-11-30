Состоялся релиз A.I.L.A - техно хоррор от первого лица, охватывающий разные эпохи и стили

Бразильская студия разработки Pulsatrix Studios совместно с издателями Fireshine Games, The Iterative Collective выпустили A.I.L.A. - техно-психологический хоррор от первого лица, в котором предстоит быть тестировщиком экспериментального искусственного интеллекта, способного генерировать индивидуальные кошмары. Игра доступна на ПК (Steam), Xbox X|S и PlayStation 5.

Действие A.I.L.A. происходит в 2035 году, когда виртуальная реальность стала главной угрозой для человечества. По сюжету будучи тестировщиком ИИ предстоит принять участие в испытаниях инновационной ИИ-системы A.I.L.A, призванной создавать реалистичные симуляции.

Одна из ключевых особенностей игры — смена эпох и стилистик. A.I.L.A формирует разные сценарии: от мрачной современности и техно-триллеров до необычных исторических и мистических интерпретаций, предлагая встречи с культистами, мрачные головоломки и бои со средневековой нежитью. Каждый сегмент выполнен в своём визуальном и атмосферном стиле, но объединён общей темой - потерей контроля над реальностью.

Благодаря использованию Unreal Engine 5 и технологий Lumen и MetaHuman игра обеспечивает фотореалистичную картинку и высокую степень атмосферного погружения.

Также ещё доступна демо-версия для ознакомления.

В честь выхода игры скидка 20% до 9 декабря: 880 RUB / 480 UAH