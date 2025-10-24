Выживи в собственном страхе - A.I.L.A. готовит кошмар для игроков 25 ноября

Издатель Fireshine Games и разработчик Pulsatrix Studios объявили, что научно-фантастический хоррор на выживание A.I.L.A. выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam 25 ноября. Игра предлагает игрокам уникальный опыт, где страхи становятся инструментом для испытаний и выживания.

В A.I.L.A. вы выступаете в роли тестировщика игр, чьи мысли и реакции напрямую влияют на создаваемые ИИ испытания. Каждый ваш страх и комментарий используется A.I.L.A. для генерации новых тревожных сценариев, превращая привычный процесс прохождения в психологическое испытание. Игрокам предстоит уклоняться и убегать от ритуального культа, решать жуткие головоломки и сражаться с ожившей средневековой нежитью.

Игра предлагает разнообразные хоррор-жанры: survival horror, психологический хоррор, экшен-хоррор и другие, что делает каждый заход уникальным и непредсказуемым. A.I.L.A. создана на Unreal Engine 5, используя передовые технологии, такие как Lumen и MetaHuman, для фотореалистичной графики и максимально погружающей атмосферы.

Разработчики обещают, что A.I.L.A. станет настоящим испытанием для нервной системы игроков, сочетая интерактивность ИИ, напряжённые сценарии и потрясающую визуализацию, доводя хоррор до нового уровня. Это игра, где ваши страхи — главный инструмент, а выживание зависит от смекалки и выдержки.