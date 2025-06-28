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A.I.M. War Protocol игра отменена
Экшен, Ролевая, Инди, От первого лица, От третьего лица
7.1 37 оценок

Разработка Механоиды: Протокол Войны возобновлена, планируется выход в раннем доступе

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Разработка проекта «Механоиды: Протокол Войны» (A.I.M.3: War Protocol), которая была заморожена в прошлом году, снова возобновлена. Команда разработчиков объявила о своем намерении довести игру до релиза, начав с выпуска в формате раннего доступа.

Причиной для приостановки проекта в 2024 году стала невозможность привлечь инвесторов. Однако, согласно недавнему заявлению, разработчики приняли решение вернуться к созданию игры. На это повлияла, в том числе и обратная связь, полученная от представителей игровой индустрии и издателей после демонстрации демоверсии.

В своем обращении команда поделилась, что уже сформировала план дальнейших действий и определила объем работ, необходимых для подготовки игры к запуску в раннем доступе. Текущая цель — выпустить версию, которая будет включать начало сюжетной кампании, улучшенную боевую систему, а также базовые элементы экономики и прогрессии, такие как апгрейды для глайдера.

Ориентировочные сроки выхода в ранний доступ — конец 2025 или начало 2026 года. Разработчики уточнили, что будут делиться новостями по мере их появления, но подчеркнули, что продолжат работу, пока существует такая возможность.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Raphtallia

О, вот это я жду. В 1 и 2-ые мехи я наиграла очень много. Намтар был любимым глайдером.

8
Eclair_93

С одной стороны конечно новость отличная. С другой видимо прохавали, что тестеры больше не нужны, выпускай альфу в ранний доступ и игроки все затестят, какая экономия бабла)

6
Phoentice

Ну ранний доступ - раннему доступу рознь . Если ранний будет как в Вальхейме или Рунскейпе то я только за. Да еще и роботы с рисовкой не фортнайтовской , без политики , повесток, будет огонь. Но надо посмотреть.

Кей Овальд

Игра мечты. Но после убогой демки веры нет никакой.

DezkQ

Годно