Разработка Механоиды: Протокол Войны возобновлена, планируется выход в раннем доступе

Разработка проекта «Механоиды: Протокол Войны» (A.I.M.3: War Protocol), которая была заморожена в прошлом году, снова возобновлена. Команда разработчиков объявила о своем намерении довести игру до релиза, начав с выпуска в формате раннего доступа.

Причиной для приостановки проекта в 2024 году стала невозможность привлечь инвесторов. Однако, согласно недавнему заявлению, разработчики приняли решение вернуться к созданию игры. На это повлияла, в том числе и обратная связь, полученная от представителей игровой индустрии и издателей после демонстрации демоверсии.

В своем обращении команда поделилась, что уже сформировала план дальнейших действий и определила объем работ, необходимых для подготовки игры к запуску в раннем доступе. Текущая цель — выпустить версию, которая будет включать начало сюжетной кампании, улучшенную боевую систему, а также базовые элементы экономики и прогрессии, такие как апгрейды для глайдера.

Ориентировочные сроки выхода в ранний доступ — конец 2025 или начало 2026 года. Разработчики уточнили, что будут делиться новостями по мере их появления, но подчеркнули, что продолжат работу, пока существует такая возможность.