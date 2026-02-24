AION 2 готовит крупное обновление к 100-ому дню игры: переработка PvP и PvE, новый контент и праздничные бонусы

Разработчики AION 2 во время прямой трансляции 22 февраля представили масштабное обновление, приуроченное к первым 100 дням после релиза. Апдейт затронет баланс, игровые системы и добавит новые активности вместе с праздничными событиями.

Главным изменением станет техническое разделение характеристик персонажей для PvP и PvE. Это позволит разработчикам отдельно настраивать баланс классов в каждом режиме, не влияя на другой. По словам команды, система уже проходит внутреннее тестирование.

В марте в игре появится новая механика под названием «Бездна Хаоса», призванная решить проблему дисбаланса между расами. Матчи будут формироваться без привязки к элийцам или асмодианам, ориентируясь исключительно на количество участников. Одновременно переработают Пространственные разломы: они начнут случайным образом открываться на разных серверах, создавая более непредсказуемые PvP-столкновения.

Изменения коснутся и прогрессии. Штрафы за потерю очков Бездны в PvP станут мягче, а экипировку Бездны усилят с прицелом на PvE-контент. Игрокам также станет доступен новый этап испытаний «Затонувший Храм Жизни», рассчитанный на персонажей с рейтингом экипировки от 3500 единиц.

Система получения арканы «Весы» перейдет на формат сбора фрагментов, а новичкам предложат боевой пропуск, приобретаемый за внутриигровую валюту. Среди дополнительных нововведений: билеты автопрохождения за кинары, удвоенные наградные кубы для подписчиков в Святилище, переработка ресурсов для стабилизации экономики, компенсации за прошлые расходы игроков и расширенные возможности кастомизации. Также разработчики исправят работу уклонения во время полета.

Празднование 100 дней с момента запуска сопровождается временным событием с подарками и бонусами. Игрокам будут доступны купоны WELCOMEBACK и AION2DAYS100, а также скидка 50% на покраску экипировки. Вдобавок команда анонсировала новый интерфейс для ПК-версии, встроенный измеритель урона и ослабление босса Кайсинель.