Aion 2 мощно стартовала в Steam в раннем доступе - акции NCSoft выросли более чем на 12%

Акции южнокорейской компании NCSoft подскочили более чем на 12% в ходе ранних торгов 1 октября после того, как ее новая MMORPG Aion 2 заняла первое место в глобальном чарте выручки Steam в первый же день раннего доступа. Игра возглавила рейтинги продаж в 12 странах, включая США, Францию и Германию. Перед запуском проект собрал более 1,3 млн добавлений в список желаемого Steam, а пиковое число одновременных игроков достигло 170 тысяч. При этом у игры пока смешанные отзывы.

Ранний доступ продлится пять дней и доступен покупателям Founder's Pack. Официальный запуск запланирован на 5 октября, после чего игра перейдет на условно-бесплатную модель. Разработчики поблагодарили в Steam всех игроков за успех и выдали подарки: 4 шутки энергии Одиля, 5 воскрешающих камней духа и 10 свитков усиления боя.

Aion 2 - это масштабная MMORPG на движке Unreal Engine 5, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире Атрея за 900 лет до событий первой части игры. В основе игры лежит бесконечная война между двумя фракциями (Элийцами и Асмодианами). Игроку предстоит выбрать сторону, развивать своего персонажа и участвовать в глобальном конфликте