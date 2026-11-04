AION 2 получила крупное обновление с новым рейдом, уравненным PvP и гарантированным крафтом

В AION 2 вышло очередное крупное обновление, центральным нововведением которого стало подземелье «Бездна Кузницы: Лудра». Игрокам доступны два уровня сложности — нормальный и сложный. На каждый заход отводится один час, а для доступа потребуется экипировка с уровнем предметов не ниже 2800 и 3000 соответственно. Разработчики подчёркивают, что эти показатели лишь открывают вход: для победы над Лудрой понадобятся хорошая подготовка и слаженная работа группы.

За прохождение можно получить оружие и браслеты Лудры, а также крылья «Запечатанные бездонные волны». Награды предусмотрены на обоих уровнях сложности, хотя вероятность выпадения предметов зависит от выбранного испытания. Лучшие отряды, справившиеся со сложным вариантом, попадут в региональный Зал славы. Кроме того, первые 20 групп в каждом регионе, победившие босса на высокой сложности в период специального события, получат эксклюзивные титулы.

Ещё одно важное изменение касается PvP. В игре появится «Хаотическая внешняя Решанта», где характеристики персонажей, уровни навыков и стигм будут приведены к одинаковым значениям. Это должно уменьшить влияние экипировки и прогресса на исход сражений. Доступ к зоне откроется с 45-го уровня, а базовый лимит составит три часа в неделю. Продлить его можно с помощью специальных камней. При этом количество очков Бездны, получаемых за PvP во Внешней Решанте, сократят на 50%.

Изменения затронули и другие активности. Осады артефактов теперь будут проходить дважды в неделю — по четвергам и субботам вместо трёх раз. Чтобы компенсировать сокращение числа событий, награду в виде точек Бездны за прохождение Коридора Бездны увеличат на 50%. Также разработчики повысят награды за несколько подземелий в режиме исследования, чтобы игрокам было проще развивать персонажей, даже если не удаётся собрать полноценную группу.

Среди прочих нововведений — два браслета с возможностью усиления до третьего и пятого уровней, новые рецепты изготовления экипировки «Истинного дракона» и «Звёздного дракона» со стопроцентным шансом успеха, а также дополнительные способы получения душ питомцев. У гарантированного крафта есть ограничение: такие рецепты не позволяют активировать COMBO и получить дополнительные награды, зато исключают риск потратить материалы впустую.

Обновление также включает небольшие улучшения интерфейса, в частности возможность вводить стандартные цветовые коды для настройки отдельных элементов. Одновременно стартовали события с ежедневными наградами и дополнительной энергией Одиля. Таким образом, патч не только добавляет новое испытание для подготовленных групп, но и корректирует несколько систем, влияющих на повседневное развитие персонажей.