Aion 2 получит поддержку DLSS 5 - разработчики уже работают над технологией NVIDIA

Разработчики Aion 2 подтвердили, что собираются добавить в MMORPG поддержку NVIDIA DLSS 5. Об этом представители NC рассказали в интервью изданию Wccftech во время Gamescom 2026.

По словам продюсера Кима Намджуна, работа над интеграцией уже идёт: команда сотрудничает непосредственно с NVIDIA. При этом DLSS 4.5 уже работает в Aion 2, а следующая версия технологии находится в разработке.

«Что касается DLSS 5, мы готовим его и работаем вместе с NVIDIA», — заявил Ким.

DLSS 5 станет одной из технологий, которая поможет Aion 2 использовать возможности современных видеокарт NVIDIA. Игра работает на Unreal Engine 5, а разработчики делают ставку на масштабный бесшовный мир, высокую детализацию персонажей и полноценную систему полётов.

В том же интервью NC рассказала о планах на консоли. Консольная версия Aion 2 находится в разработке, однако сначала компания сосредоточится на глобальном запуске ПК-версии. Кроссплей между ПК и консолями пока не подтверждён: разработчики считают, что на старте платформы, вероятнее всего, будут работать отдельно.

Глобальный релиз Aion 2 запланирован на 5 октября 2026 года. Перед ним 17 и 18 сентября состоится масштабный тест, доступный ПК-игрокам.