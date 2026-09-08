Aion 2 получит поддержку DLSS 5 - разработчики уже работают над технологией NVIDIA

Разработчики Aion 2 подтвердили, что собираются добавить в MMORPG поддержку NVIDIA DLSS 5. Об этом представители NC рассказали в интервью изданию Wccftech во время Gamescom 2026.
По словам продюсера Кима Намджуна, работа над интеграцией уже идёт: команда сотрудничает непосредственно с NVIDIA. При этом DLSS 4.5 уже работает в Aion 2, а следующая версия технологии находится в разработке.
«Что касается DLSS 5, мы готовим его и работаем вместе с NVIDIA», — заявил Ким.
DLSS 5 станет одной из технологий, которая поможет Aion 2 использовать возможности современных видеокарт NVIDIA. Игра работает на Unreal Engine 5, а разработчики делают ставку на масштабный бесшовный мир, высокую детализацию персонажей и полноценную систему полётов.
В том же интервью NC рассказала о планах на консоли. Консольная версия Aion 2 находится в разработке, однако сначала компания сосредоточится на глобальном запуске ПК-версии. Кроссплей между ПК и консолями пока не подтверждён: разработчики считают, что на старте платформы, вероятнее всего, будут работать отдельно.
Глобальный релиз Aion 2 запланирован на 5 октября 2026 года. Перед ним 17 и 18 сентября состоится масштабный тест, доступный ПК-игрокам.
Игра и с ним будет калом. У нее проблема в самом ее геймплейном цикле и структуре. Какой бы туда графон не натянули.
А нафига? Когда был возможность поиграть с азиатского ака, оптимизация и так показалось каловы, на 2080 super с трудом в 2к выдавало около 40 fps на средних, конечно поменяв его на 5070 Ti можно на ультрах поиграть с 1050+ fps, но с dlss5 можно вообще забыть про комфортную игру, если будет резать fps так же как в других играх, и для нормальной игры с dlss5 надо будет 5090)