Aion 2 выйдет на мировой рынок в 2026 году - авторы обещают меньше доната и больше свободы

Компания NCSoft официально подтвердила, что Aion 2 выйдет на мировой рынок во второй половине 2026 года. Как отмечает MassivelyOP, релиз в Южной Корее и на Тайване состоится на неделю раньше. Игра будет доступна на ПК и мобильных устройствах, сохранив дух оригинала, но с заметно расширенным масштабом.

Действие Aion 2 разворачивается спустя 200 лет после событий классической MMORPG 2009 года. Игроков ждёт огромный мир площадью около 1200 квадратных километров, включающий пустынные города, ледяные пики, бурные реки и тайные лаборатории. Возвращается ключевая особенность серии — механика полёта, которая теперь стала не только средством исследования, но и важной частью воздушных сражений.

В игре будет доступно восемь классов, более 200 подземелий (для одиночной и командной игры), масштабные PvP-сражения между фракциями Элиосов и Асмодиан, а также арены 1x1, 4x4 и 8x8. Помимо этого, разработчики добавят систему жилья и множество возможностей кастомизации.

Во время конференции с инвесторами NCSoft пообещала, что Aion 2 не будет агрессивно монетизирована, как их предыдущий проект Throne and Liberty. Компания намерена сосредоточиться на «честной экономике» и привлечении широкой аудитории.

Проект создаётся на Unreal Engine 5 и поддерживает NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation, что обеспечит высокую производительность и современную графику.

Запуск Aion 2 станет частью крупной линейки релизов NCSoft на 2026 год, включающей также Cinder City, Limit Zero Breakers и Time Takers. Однако наибольшее внимание приковано к грядущему анонсу на G-Star 2025, где компания может представить долгожданный MMO-проект Horizon, слухи о котором циркулируют уже три года.