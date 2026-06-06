AION 2 выйдет в сентябре: NC делает ставку на полёты и глобальный перезапуск MMORPG

На Summer Game Fest 2026 компания NC показала новый трейлер AION 2 и подтвердила главное — глобальный релиз MMORPG состоится уже в сентябре на ПК (Steam и PURPLE). На фоне летних анонсов это выглядит как один из самых уверенных релизов жанра, особенно учитывая редкую для MMO ставку на полноценные воздушные бои.

Игра, действие которой разворачивается в мире Атрея, уже успела выйти в Корее и на Тайване в 2025 году, где получила тёплый приём. Теперь NC явно пытается повторить успех на мировой аудитории, разворачивая полноценную маркетинговую кампанию с трейлером, демо на Play Days и бонусами за подписку.

И, честно говоря, подход выглядит довольно агрессивным — игрокам обещают не просто MMO, а систему, где полёт является частью боя, а не декорацией. Это уже выделяет AION 2 на фоне более «земных» конкурентов вроде традиционных WoW-клонов. В трейлере подчёркиваются PvP в открытом мире, гибкая система классов и акцент на динамику, где важны позиционирование и тайминг.

Отдельный интерес вызывает и структура PvE-контента: от небольших данжей до рейдов на восемь человек, что делает игру более привычной для жанра, но с необычной вертикальной мобильностью.

NC явно делает ставку на масштаб и доступность — 10 языков, сервера по всему миру и ранние бонусы вроде питомцев за подписку. В итоге AION 2 выглядит как попытка вернуть MMO в разряд «больших релизов», а не нишевых проектов, и проверить, готов ли рынок снова к игре, где небо — это не фон, а полноценное поле боя.