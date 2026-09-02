DLSS 4.5 показали в AION 2 - новая MMORPG получила технологию NVIDIA перед глобальным релизом

Компания NC опубликовала короткий тизер AION 2, в котором продемонстрировала мир игры и работу технологии DLSS 4.5 от NVIDIA. Разработчики сделали акцент на визуальной составляющей проекта, созданного на движке Unreal Engine 5.

Глобальный релиз AION 2 запланирован на 5 октября. По словам разработчиков, мир новой MMORPG в 36 раз масштабнее оригинальной AION, а одной из главных особенностей проекта станут воздушные сражения.

Вертикальность должна стать важной частью игрового процесса: полёт используется не только для перемещения по миру, но и непосредственно в бою и исследовании локаций. Игроки смогут набирать высоту для получения тактического преимущества и участвовать в масштабных воздушных столкновениях.

Короткий тизер также позволяет оценить, как AION 2 выглядит с включённой DLSS 4.5. Технология призвана улучшить качество изображения и сделать масштабный мир игры более детализированным. На фоне активного использования воздушного пространства и большого количества объектов в сценах её демонстрация выглядит вполне уместно.

AION 2 готовится выйти 5 октября и делает ставку не только на знакомую вселенную, но и на масштабный вертикальный мир, где полёт станет одной из ключевых составляющих игрового процесса.