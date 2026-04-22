Издатели Aion 2 подтвердили, что глобальный релиз состоится в 2026 году - в игре будет русский язык

Издатели долгожданной MMORPG Aion 2 подтвердили планы по глобальному запуску игры, который состоится в 2026 году. На старте Aion 2 будет доступна по всему миру на серверах в четырех регионах: Северная Америка, Южная Америка, Европа и Япония. Ранее Aion 2 вышел 19 ноября 2025 года только в Южной Корее и на Тайване. Игра будет поддерживать русский язык (текст и интерфейс), однако страница игры в Steam не открывается в России.

Действие Aion 2 разворачивается через 200 лет после событий оригинальной Aion. После разрушения Башни Вечности Даэвы постепенно теряют свою былую силу, но продолжают вести изнурительную войну, пытаясь выжить под гнетом балауров. Сюжет игры призывает игроков отстроить заново мир Даэвов и повлиять на его будущее.

Разработчики пообещали представить больше новостей об Aion 2 уже в мае. Команда готовится к сессии вопросов и ответов с сообществом, где, вероятно, раскроет детали боевой системы, классов и модели распространения.