Компания NC ищет специалиста для локализации Aion 2 на русский язык

Южнокорейская компания NC опубликовала вакансию специалиста по переводу и редактуре русскоязычной версии многопользовательской ролевой игры Aion 2. Разработчики активно готовятся к глобальному запуску проекта, запланированному на сентябрь 2026 года, и расширяют штат сотрудников для адаптации контента под международный рынок.

Новому сотруднику предстоит выполнять перевод игровых материалов с корейского языка на русский и в обратном направлении, а также заниматься редактурой готовых текстов и предлагать улучшения локализации с учетом предпочтений русскоязычных пользователей. Важной частью обязанностей станет тестирование локализации непосредственно в самой игре. Специалисту придется лично проводить время в Aion 2, чтобы оценивать корректность и естественность звучания диалогов, описаний предметов и других текстовых элементов интерфейса во время игрового процесса.

Для получения этой должности соискатель должен владеть русским языком на уровне носителя, иметь отличные навыки корейского языка и хорошо разбираться в специфике жанра многопользовательских ролевых игр. Дополнительным преимуществом при отборе кандидатов будет практический опыт в сфере игровой локализации, навыки контроля качества перевода и увлечение онлайн-проектами.

В описании вакансии указано, что работа предполагает полную занятость в офисе компании NC, расположенном в городе Пангё, входящем в число крупнейших технологических центров Южной Кореи. Возможность удаленного сотрудничества не рассматривается, а в рамках отбора всем кандидатам предстоит пройти обязательное тестирование навыков перевода с корейского языка на русский и обратно.

Помимо набора русскоязычных сотрудников, компания NC также находится в поиске переводчиков и редакторов для работы с английским, испанским и китайским языками на аналогичных условиях.

Напомним, что официальный релиз Aion 2 в Южной Корее и на Тайване состоялся 19 ноября 2025 года. Игра разрабатывается на базе графического движка Unreal Engine 5 и представляет собой полноценную кроссплатформенную MMORPG для персональных компьютеров и мобильных устройств, хотя глобальный релиз ожидается преимущественно на компьютерах через платформы Steam и Purple.